ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

永慶房屋「i特助」提升消費者看房效率！AI找房、房仲諮詢、多人討論一次滿足

▲▼永慶,房市,買賣屋,AI,找房,永慶房市訊息,永慶安心買賣屋。（圖／永慶房屋提供）

▲永慶「i特助」除了幫助消費者輕鬆使用AI找房服務外，還支援多人討論功能，讓家人能夠同步接收房產資訊。

財經中心／綜合報導

買房是人生重大交易，不僅需要投入大量時間及精力掌握房市資訊，往往也需要與家人共同討論決策。為了幫助購屋族提升看房效率，永慶房屋推出「i特助」科技服務，幫助消費者在Line上與永慶房屋經紀人討論的過程中，同步使用永慶AI數位找房服務，快速尋找合適的房屋、安排帶看。「i特助」也支援多人討論，消費者可以將家人拉入群組中，讓家人能一起接收、更新找房資訊，讓購屋溝通與決策更有效率。

「i特助」自動推薦適合物件 眾多好房不錯過！
永慶「i特助」是一款結合永慶30多年房產資料庫的AI服務，能夠有效提升消費者的看房效率。永慶房屋經紀人在探索客戶需求後，可在與客戶的Line對話群組中啟動「i特助」服務，「i特助」就會根據消費者的需求，在群組上自動推薦適合的物件。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼永慶,房市,買賣屋,AI,找房,永慶房市訊息,永慶安心買賣屋。（圖／永慶房屋提供）

▲永慶房屋「i特助」能幫助消費者在與永慶房屋經紀人的Line群組上，同步使用永慶AI找房服務，快速安排帶看。

消費者也可以自主調整需求房型、區域或價位。一旦有新進、或符合消費者需求的物件，「i特助」就會自動通知，避免消費者錯過適合的房屋。消費者若對系統推薦的房屋有興趣，就能直接在群組上請永慶經紀人安排帶看，提升找房效率。

此外，「i特助」還支援多人討論的功能，消費者可以邀請家人進入「i特助」群組中，同步掌握找房進度，重要資訊不漏接。家人們也能在群組中詢問購屋相關問題，永慶房屋經紀人便可第一時間提供解答，提升溝通效率、促進購屋決策。

AI找房、新案通知、真人諮詢 一個介面通通搞定！
隨著時代的進步，房產科技不斷推陳出新，但是太多的科技工具，反而複雜化找房流程，讓消費者心累，影響找屋體驗。因此「i特助」整合許多重要的找房工具，包括：新案通知、社區追蹤、降價通知、實價登錄查詢、房貸試算等功能，都可以在「i特助」上便利操作，省去切換至不同房產科技的不便，讓找房看屋的過程更直覺便利。

▲▼永慶,房市,買賣屋,AI,找房,永慶房市訊息,永慶安心買賣屋。（圖／永慶房屋提供）

▲永慶推出「i特助」服務，整合多種重要找房工具，讓找房看屋的過程更直覺便利，持續優化消費者的購售屋體驗。

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，永慶房屋「i特助」整合多種便利的房產科技，更與永慶房屋經紀人進行串聯，讓消費者能夠在同一個對話介面中，輕鬆完成AI找房、新案通知、經紀人諮詢等多種找房流程，不僅讓線上找房更有效率，消費者的數位找房體驗更大幅躍升！

陳賜傑表示，永慶房屋從消費者的角度出發，不斷提升消費者的找房賞屋的效率和便利性。未來永慶會持續探索房產科技的可能性，優化消費者的購售屋體驗。

關鍵字： 永慶房市買賣屋AI找房永慶房市訊息永慶安心買賣屋

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

永慶房屋賴上偉：房仲不能只有專業　更要有誠實的道德責任

永慶房屋賴上偉：房仲不能只有專業　更要有誠實的道德責任

永慶房屋日前推出品牌新廣告《誠實，讓你把房子變成家》，並巧思安排永慶經紀人現「聲」，說出他們對誠實的體悟。其中永慶房屋店長的賴上偉說著：「我們會主動告知屋主陽台可以補登，不然不講會讓人家損失好幾百萬！」這句誠實的宣言，來自過去他親身經歷。

2024-06-15 10:00
中鋼砧板超夯！上萬名小股東來領紀念品　CP值高「排隊很值得」

中鋼砧板超夯！上萬名小股東來領紀念品　CP值高「排隊很值得」

擁有126萬名股東的中鋼（2002）19日舉行股東常會，今年約有9.3萬人來到高雄股東會現場，歷年的大話題就是中鋼的股東會紀念品，今年發放是「砧心有您」抗菌多功能不鏽鋼砧板組，也備受小股東關注。

2024-06-19 09:49
黃仁勳概念股變飆股！除了台積電　緯穎、廣達也亮出「天價大紅柱」

黃仁勳概念股變飆股！除了台積電　緯穎、廣達也亮出「天價大紅柱」

AI晶片大廠輝達（NVIDIA）盤中及收盤市值超越微軟（Microsoft）居全球之冠，加上台積電ADR收盤勁揚，激勵台股19日早盤大漲，其中，「黃仁勳概念股」台積電（2330）一度寫上歷史天價984元，漲4.3%；緯穎（6669）、廣達（2382）也大漲逾9%，K線皆亮出「一根大紅柱」。

2024-06-19 11:30
台積電獨家受惠！郭明錤：Galaxy S25晶片　高通沒找三星代工

台積電獨家受惠！郭明錤：Galaxy S25晶片　高通沒找三星代工

知名分析師郭明錤今日發文表示，高通可能成為三星S25獨家晶片供應商，可能是因為三星晶片因為自家3奈米晶圓代工良率低於預期無法出貨，這也讓台積電因此受惠，成為高通Snapdragon 8 Gen 4獨家供應商。

2024-06-19 10:18
輝達市值稱王！高層集體賣股　半年套現200億

輝達市值稱王！高層集體賣股　半年套現200億

根據外媒彭博社報導，市場對晶片的狂熱需求令NVIDIA股價頻創新高，NVIDIA內部人士今年迄今已經賣股套現逾7億美元，換算下來超過新台幣224億元，根據Washington Service彙編的數據，忽略6月10日10股拆1股的影響，NVIDIA高層和董事迄今已賣掉約770000股股票，創2023年上半年以來6個月售股數量之最。

2024-06-19 10:10
快訊／鴻海飆207元再刷16年新高！達成「郭董退休價」持續往上衝

快訊／鴻海飆207元再刷16年新高！達成「郭董退休價」持續往上衝

鴻海（2317）19日以200元開出，盤中一度觸及207元，上漲4.28%，續寫16年來新高，成交量逾6萬張。

2024-06-19 09:46
00929配0.2元今最後上車日　00915拉高配發首日填息率近7成

00929配0.2元今最後上車日　00915拉高配發首日填息率近7成

ETF填息秀可期，首檔月月配復華台灣科技優息（00929）今（19）日是除息前最後買進日，開盤不到10分鐘成交量已破2萬張，40分鐘已有近6萬張成交量，股價21.49元挑戰近3個月新高。

2024-06-19 09:47
輝達市值飆高如何追？　達人點6檔「輝積ETF」唱作俱佳

輝達市值飆高如何追？　達人點6檔「輝積ETF」唱作俱佳

對於長期投資的朋友，包含定期定額的，大概沒有太多差異，雖然扣在高點獲利會減少，但是確實是分散風險的方式，畢竟你很難掌握市場行情最高最低點的位置。因為NVIDIA在台灣沒有直接掛牌，所以從台股市場想要買到，只能透過海外型ETF，例如富邦未來車（00895）、凱基全球菁英55（00926）、國泰智能電動車（00893）、元大全球AI（00762），這邊女子並不是以「含輝量」比重來做排名，因為ETF是投資一籃子股票，因此女子是以今年以來報酬還不錯的舉例出來跟大家分享。

2024-06-19 08:37
NVIDIA成市值最高企業　亞洲晶片股跟著狂歡

NVIDIA成市值最高企業　亞洲晶片股跟著狂歡

根據外媒CNBC報導，NVIDIA乘著AI熱潮成為全球市值最高的公司後，亞洲半導體及相關股票週三上漲。NVIDIA週二上漲 3.6%，將市值提升至 3.34 兆美元，超過微軟，目前市值為 3.32 兆美元。

2024-06-19 15:53
賣地+資產「3000萬All in台積電」曬對帳單嗨喊：等年底賺8位數

賣地+資產「3000萬All in台積電」曬對帳單嗨喊：等年底賺8位數

台積電一路暴漲，今（19）盤中創984元天價，以981元作收，漲38元或4.03％，就有網友表示，之前投了1000萬買台積電，已經賺了400萬，今年5月定存300萬元到期，加碼買了4張，最近還打算把地賣了，1700萬All in台積電，期望年底可以賺到8位數，「絕對不是台積電對貴，永遠只有你沒錢」。

2024-06-19 15:27

讀者迴響

熱門新聞

借4千萬梭哈鴻海！狂男5年大賺「還清房貸」

中鋼砧板超夯！小股東排隊來領紀念品

賴清德演說完畢！台積電衝971元新高　指數飆漲410點逼近23200

即／超車微軟！輝達成「全球最大市值公司」

綜所稅首批退稅7／31入帳　4種人優先拿錢

台股創高救不了！00936配最高今窘貼息　5檔明登場

輝達成全球市值王　台積電ADR叩關180美元

00918配0.8元「股價先創掛牌新高」

輝達從「零件小廠」到AI巨擘　黃仁勳領寫驚人歷史

無薪假增153人 製造業接單不穩、花蓮震災所致

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

男不讓博愛座遭7旬翁賞巴掌　正義女幫嗆：你再活也沒幾年

火槍惹議！孫安佐經紀人到案　我們不是白痴：是大型打火機

婁峻碩抗拒被焦凡凡打扮　被回「不結婚了」秒聽話XD

孫可芳懷孕胖28kg「後悔沒聽勸」　帶娃崩潰痛哭…讚劉冠廷神隊友

社牛女兒與義大利人聊天　只學1個月竟能流暢對話！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366