00919明除息前最後上車日　一表看10檔台股ETF量價齊揚

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

大盤19日再度創新高，觀察62檔台股ETF共44檔收盤價同步創下新高，也讓739.8萬位受益人投資都賺錢。群益投信旗下包括群益台灣精選高息（00919）、群益科技高息成長（00946）、群益半導體收益（00927）、群益台ESG低碳50（00923）、群益臺灣加權正2（00685L），共5檔台股ETF在19日收盤價也全數創下歷史新高。以成交量來看，00919、00946均為當日熱門交易台股ETF，而00919即將於本周五(21日)進入除息前最後買進日，今（20）日開盤15分鐘成交量逾2萬張，買氣持續向上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲熱門ETF動向，可點圖放大。（資料來源：CMoney）

00919即將在6月24日進行第五次配息，第五次配息期前公告將配0.7元，百分百的填息率與抗跌跟漲的投資契機，讓投資人搶在除息前上車，顯示出穩定持續配高息的台股ETF還是深受投資人青睞。00919參與除息最後買進日為6月21日，投資人可多留意相關投資契機。

00946在成分股篩選上，除了考量企業獲利能力與配息能力外，首創將外資認同因子納入選股流程，參酌外資專業的市場趨勢判斷眼光，篩選出優質中大型科技股，強化追求成長能力。投資人也不妨透過成分股中網羅台灣科技業上、中、下游，具高成長性、配息能力佳，也獲得外資認同的優質科技高息股所組成的ETF，來掌握契機。

財富管理業者表示，要能抵禦金融市場的波動度，配置中不可或缺的即是ETF，特別是高息資產具備易漲抗跌的特性，其有息保護亦相對不受利空衝擊，投資價值將明顯優於一般資產，不失為投資人穩健投資的好選擇。台股目前呈現多頭上漲格局，並均已創下新高，整體多頭格局可望延續。短線上，股市氣氛仍佳，惟6月份適逢法人機構季底作帳及結帳旺季，加上台股上市融資水位目前處於高檔，投資人要提防大盤漲多後的修正風險，投資策略仍為分批佈局。