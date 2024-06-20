00936嚴重貼息！連跌3天關鍵曝光 折溢價失調

月配、高息台新永續高息中小型ETF（00936）本（6）月配息金額拉高至0.25元創新高，卻未受惠台股創高加持，本周二（18日）除息至今3個交易走跌，陷貼息窘境，有別於過去二次除息1日即填息走勢；專家點出，關鍵在股價高於淨值，而隨著18日初級市場打開，股價漸貼近淨值，股價或見止跌訊號。

00929今除息！靠電子股飆升帶量攻 填息率達5成

首檔月月配台股ETF、復華台灣科技優息（00929）今（20）日除息，每股配發0.2元，盤中量價齊揚，開盤近2小時漲0.1元或0.47%，最高報價21.42元，成交量逾8.5萬張，填息率達5成。00929成交量在台股ETF排行中位居第2，僅次元大台灣價值高息（00940）。

才聽黃仁勳演講！ 台塑林健男曝「找NVIDIA一起研發」生成式AI

台塑（1301）今（20）日召開股東會，董座林健男月初現身台大聽NVIDIA執行長黃仁勳演講，也多次被捕捉到與黃仁勳共進晚餐，今日他也在股東會中宣布，台塑將與NVIDIA共同研發生成式AI在石化產業的應用，盼能提高經營績效，扭轉去年業績衰退的局勢。

宏達電連結輝達！ 王雪紅：雙方合作已久

宏達電（2498）今（20）日舉辦股東會，由董事長王雪紅親自主持，王雪紅表示公司會繼續努力開發優質產品，在AI和空間運算的道路上保持領導地位，更透露和NVIDIA合作已久，公司伺服器都使用NVIDIA的GPU，雙方合作密切。

快訊／廣達飆上329元「續寫24年來新高」 10分鐘急漲逾4%

廣達（2382）20日早盤以319元開出，開盤不到10分鐘，一度上漲逾4%，飆至最高329元，改寫24年來新高，成交量達2萬張。

00940配息要來了！ 7月重量級ETF除息秀蓄勢待發

台股ETF除息題材一波波，《ETtoday新聞雲》整理7月重量級ETF除息概況發現，共有3檔新兵、4檔老牌學長蓄勢待發，其中中國信託台灣優選成長高股息（00934）、元大台灣價值高息（00940）與野村趨勢動能高息（00944）皆為首次配息，投資人熱議。

油電虧損照領4.4個月年終 郭智輝：獎金多寡與公司虧損無關

經濟部4大國營事業中，台電及中油去年仍出現虧損，合計虧損超過2000億元，但經濟部日前核定4大國營事業考績都是甲等，等於都可領到4.4個月年終獎金，對此，經濟部長郭智輝今（20）日回應，績效獎金多寡與公司虧損無關，同仁表現都很好，考核評估都非常嚴謹。

台塑去年業績衰退8成 董座林健男落淚致歉：今年會更好

台塑（1301）今（20）日召開股東會，由董事長林健男主持，受到市場需求影響，台塑去年獲利衰退，睡前每股盈餘1.1元，林健男對此感到很抱歉，「去年業績表現不好，我在此跟各位股東道歉，會持續努力，相信今年業績會比去年好」；在致詞尾聲，他更忍不住哽咽，希望各位股東能繼續支持台塑，「我們一起努力，共同度過難關。」

宏達電股東會登場 董座王雪紅：持續開發「在AI上保持領導地位」

宏達電（2498）今（20）日舉辦股東會，由董事長王雪紅親自主持，王雪紅在致詞時首先感謝所有股東的支持，更表示公司會繼續努力開發優質產品，在AI和空間運算的道路上保持領導地位。

和碩搶攻122元「寫歷史股價新高」！AI領域激勵亮出大紅柱

和碩（4938）20日早盤以117元開出，一度上漲逾4%，飆至122元寫歷史新高價，K線圖明顯亮出大紅柱。和碩近年從蘋果概念股轉向電動車、AI領域，健康調整營收比重與體質，是輝達（NVIDIA）機器人智慧工廠應用合作廠商之一，更是AI伺服器的供應鏈夥伴。