00929今除息！靠電子股飆升帶量攻　填息率達5成

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）
記者陳瑩欣／台北報導
首檔月月配台股ETF、復華台灣科技優息（00929）今（20）日除息，每股配發0.2元，盤中量價齊揚，開盤近2小時漲0.1元或0.47%，最高報價21.42元，成交量逾8.5萬張，填息率達5成。00929成交量在台股ETF排行中位居第2，僅次元大台灣價值高息（00940）。
00929擁有75萬受益人，據復華投信官網6月20日公告，該基金規模已來到2327.21億元，在台股ETF中排行第4大，僅次於元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）與國泰永續高股息（00878），但與群益台灣精選高息（00919）2284.14億元規模差距僅43.07億元。
法人指出，台股近期在電子股挾AI題材向上衝之下，產品標的與高科技業連結的ETF表現自然也水漲船高，00929昨日除息前最後買進日盤中創21.53元新高，今日除息後買盤並未縮手，量價齊揚持續向上表現。
00929成分股中，以聯發科（2454）權重9.603%最高，聯詠（3034）、日月光（3711）、瑞昱（2379）權重各在4.5%至5.355%之間，隨著聯發科今日盤中再刷1490元天價，多檔個股創波段新高，也跟著帶旺00929填息動能。
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