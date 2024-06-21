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先探／謝金河：台灣正在AI的浪頭上

圖／先探投資週刊 提供

文／謝金河

在Nvidia、TSMC領軍下，全世界ＡＩ浪潮持續奔馳，台股在十九日盤中創下二三二七五．三的歷史新高紀錄，這當中，領頭羊台積電漲到九八四元，市值跑到二五．三三兆，鴻海也越過郭董許諾的二○○元關卡，市值跑到二．八三兆元，市值第三的聯發科也跑到一四八五元，市值跑到二．三七六兆，第四名的廣達漲到三二○元，市值到一．二二九兆，第五名的富邦金也越過一兆關卡，中華電信跑到一二八元，市值到九九三○億元，距郭水義許諾的「市值不到一兆元，不領績效獎金」也近在咫尺，這是台股的大時代。

最近市場出現幾個大哉問，第一個問題是台股這樣一直漲，到底會漲到哪裡？投資人這樣問是因為過去台股每一次越過萬點，沒有一次不崩盤大跌，現在跑到超過二三○○○點，怎麼愈漲愈凶，大多數人無法理解，認為股市漲多一定會回檔，因此，告訴人家「居安思危」，一定是對的！但這句話用在前述那些大市值企業身上好像沒效。

資金大潮推升股市、房市

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這個現象要先從市場資金面談起，先前我提到二○一九年之前，台灣的銀行存款每年平均增加一．五兆台幣，二○二○年以後平均每年增加三．四兆，最多的一年是二○二○年武漢封城，中國經濟急轉直下，那年台灣本國存款增加三．九兆，外幣存款增加○．九兆，銀行存款增加四．二兆，這個資金大潮在二○二○年顯現，台股在年中正式越過一二六八二，而且從此不回頭。

從那一年起，台積電也正式成為台灣的護國神山，大家如果有印象，武漢封城後，全球股市暴跌，台股加權指數跌到八五二三．六三，那時台積電跌到二三五．五元，鴻海跌到六五．七元，聯發科跌到二七三元，現在回頭看，這是千載難逢的最後買點，但是千金難買早知道。

這一次台股大行情，背後最大的憑藉是資金的威力，過去台灣人賺到錢，會優先把錢匯去中國買房子，或是投資深滬港股票，企業則在中國投資蓋廠，到了二○一七年川普祭出貿易戰，美中角力愈演愈烈，此時台灣的資金進入中國減緩，到了疫情爆發，台灣的錢不但不再去中國，而且還賣力把中國的錢匯回台灣，這從銀行存款的淨增加就可看出端倪，這些年中國的房地產持續下跌，股市欲振乏力，台灣卻因為資金效應蒸蒸日上，如果從二○二○年起統計，台灣銀行存款從二○二○年至今大約十兆台幣，這個資金大潮成了房市、股市的最大推手。

兩岸經濟從九○年代開始呈現人流、金流對流的狀態，一九九○年前後，台股漲到一二六八二，此時正好碰上中國改革開放、全世界投資中國的浪潮，台灣的資金大舉西進，人跑了，錢也跑了，台股在一九九○年從一二六八二直接跌到二四八五．八五，九○年是台股的黃金歲月，號稱台灣錢淹腳目，但中國崛起，台灣的人、錢相繼被中國吸走，台灣進入辛苦的調整，這個周期將近三十年，一直到二○一七年慢慢出現轉機。

ＡＩ帶來了台股盛世

回頭看，阿扁總統執政八年，他交棒給馬英九總統的時候是九三○九．九五，馬英九時代號稱兩岸關係空前最好，但八年執政後，交給小英總統的股市是八一三一．二六，八年治理，台股反而少了一二○○點，馬總統最喜歡說，兩岸關係不好，台灣經濟一定不會好，他執政八年，兩岸關係最好，但台灣經濟就像浴缸的水不停地流出去，股市當然欲振乏力。

記得二○一五年紫光集團趙偉國來台灣，他口出狂語要併台積電、聯發科、日月光、矽品，那年台灣記憶體產業出現破產倒閉潮，力晶下市，茂德破產，華亞科賣給美光，南亞科股價跌到一．二元，旺宏剩下二．一一元，台積電那時跌到一一二．五元，而那年兩岸關係非常美好，一五年陸客來台人數四一八萬人次歷史新高，但台股那年跌到七二○三，這是台股的一段慘痛記憶，也否定了馬英九總統一貫堅持的理論：兩岸關係不好，台灣經濟不會好！（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2305期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

關鍵字： 先探投資週刊AI

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