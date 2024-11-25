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貨櫃船公司今年Q3獲利創疫後新高　歐洲三大獲利率不如亞洲航商

▲資方提案加薪五成、近200貿易團體努力中，美東罷工案有轉機。（圖／紐澤西港務局提供）

▲今年Q3歐洲籍貨櫃船公司獲利不如亞洲船公司。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／綜合報導

由約翰‧麥考恩(John mccown)領導的Blue Alpha Capital統計分析指出，貨櫃船公司今年Q3淨利潤總額為268億美元，是新冠疫情結束後新高，季增164%，較去年同期的28億美元增加240億美元，增幅為856%，去年第四季則虧損了7億美元。而今年Q3全球10大貨櫃船公司當中，位居龍頭的地中海航運因股票未上市見不到財報，其餘3家歐洲船公司獲利都輸給亞洲籍船公司，達飛航運則是敬陪末座。

不過疫情結束後的首年，獲利衰退幅度最高的都是亞洲籍船公司，當時陽明海運前董事長謝志堅就曾分析指出，主要原因是亞洲籍船公司都是偏重東西向航線，而歐洲四大貨櫃船公司都有分散經營南北向航線。

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Linerlytica的分析師在分析全球上市航運公司的收益時指出，9家最大的上市貨櫃船公司的息稅前獲利率從上一季度的16%上升至33%，但是表現最好和最差的公司之間出現了明顯的差距，赫伯羅德和馬士基平均息稅前獲利率為23%，不到長榮海運50.5%獲利率的一半。

今年的高運價主要是紅海危機造成，船隻繞駛好望角後吃掉原本過剩的船噸，又有美國東岸罷工問題幫忙推升運價，讓亞歐與亞美兩大東西向航線運價長時間處在高檔。

麥考恩分析，第三季當中，個別線路報告的利潤率仍然很大，利潤率從高階的49.0%到低端的17.2%不等，平均為28.0%。總體而言，歐洲船公司的利潤率比競爭對手低兩位數。

展望未來，McCown指出2025年初貨櫃船公司的兩個潛在干擾因素，即美國東岸國際碼頭工人協會(ILA)有關碼頭自動化問題的勞資爭議，以及美國提高進口關稅的威脅。

當選總統川普威脅要對進口商品徵收高達20%的關稅，對來自中國的進口商品徵收高達60%的關稅。他在上一任總統期間，中國和美國對從大豆到化學品等進口商品徵收了針鋒相對的關稅。

德魯里貨櫃運價綜合指數(WCI)上周四(21日)下跌1%，至每大箱(40呎櫃)3413美元，比2021年 9月的疫情期間峰值10,377美元低67%，但比 2019年疫前的平均數1420美元高出140%。

關鍵字： 貨櫃船Q3獲利疫後新高歐洲三大亞洲航商

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