今年北市這社區最熱銷！平均每月成交逾6戶「這2社區」平均總價不到千萬

▲萬華區因開發早、房價相對台北市其他行政區較低，吸引不少購屋族，使區域內許多社區交易相當熱絡。（圖／永慶房產集團提供，下同）

財經中心／綜合報導

永慶房產集團彙整實價登錄交易資訊，統計2024年1至9月台北市十大熱銷中古住宅大樓社區，萬華區有3個社區上榜，松山區、信義區及中山區各有2個社區上榜，大安區有1個社區上榜，其中萬華區「台北晶麒」社區今年累計56戶交易最熱銷，平均每月成交逾6戶！

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，「台北晶麒」社區位於萬華區龍山寺生活圈，而萬華區也是台北市最早開發的地區，因此生活機能相當成熟，但區域內屋齡普遍偏高，往往容易給人老舊的印象。而「台北晶麒」社區目前屋齡約8年，屬於區域內少有的大型新社區，房型以小坪數為主，步行至捷運龍山寺站也相當便利，今年平均交易總價約1,736萬元，平均每坪75.1萬元，相對親民的總價受到小資族、小家庭青睞。

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▲永慶統計今年台北市交易最熱絡的社區，萬華區「台北晶麒」迄今累積56戶交易，贏得冠軍。

同樣位於萬華區、房價7字頭的「宏普西寓」、「國光國宅」社區今年各累計17與16戶交易，分別排行第7與第8名。陳金萍指出，「宏普西寓」社區屋齡約12年，位於北萬華的西門生活圈，西門町向來是文創、時尚潮流產業匯集之地，近年受到西區門戶計畫帶動周邊房市，未來更有商辦、商旅、商場可望吸引更多就業、商務、觀光人口聚集，「宏普西寓」房價平均每坪73.2萬，平均總價1,320萬元相對容易入手，吸引重視交通與生活機能的購屋族。

國宅社區地段佳、CP值高 國光、成功這2社區交易熱絡

而屋齡約45年的「國光國宅」社區則是位於南萬華青年公園生活圈，不僅鄰近青年公園享有綠地資源，周邊生活機能完善，未來能享有捷運萬大樹林線的交通機能。今年平均房價每坪73萬元，總價1千萬上下即能入主台北市門牌，對於首購家庭而言相對實惠。

熱銷榜上同為早期國民住宅的「成功國宅」今年累計28戶交易，排名第2。陳金萍說明，位於大安區的「成功國宅」平均房價每坪84.9萬元，社區鄰近捷運科技大樓站，不僅交通便利，社區周邊文教、生活機能也相當完善，與大安區電梯大樓動輒破百的房價相比之下，「成功國宅」社區平均8字頭房價相對具有優勢，目前社區屋齡約39年，然而社區坐落台北市精華地段的優勢，仍吸引許多有意購入精華地段房產的購屋族。

北市千萬總價即可入手！中山區2社區熱銷

若購屋民眾想要以總價千萬內的預算入主台北市，那麼排行榜上中山區「春暉大廈」與「和益金銀大樓」這2個社區可以參考。陳金萍指出，「春暉大廈」與「和益金銀大樓」都坐落中山區林森北路精華地段，步行可到達捷運中山國小站，不僅交通便利，生活、醫療機能完善、商業發達，「春暉大廈」平均房價約63.5萬元，「和益金銀大樓」平均房價約54.7萬元，雖然社區屋齡40年以上，但地段精華、機能完善，居住需求穩定，小坪數、平均不到千萬的總價非常具有吸引力。

不過，陳金萍也提醒，「春暉大廈」與「和益金銀大樓」都是屬於住商混合型的社區，住戶出入相對複雜，加上社區戶數較多、屋齡較高，公設維護方面較一般住宅社區難度高一些，建議有意入主的民眾須一併納入考量。

台北市十大熱銷社區

資料來源：實價登錄資料；永慶房產集團研究發展中心彙整。

篩選條件：

1.交易標的為房地(土地+建物)、房地(土地+建物)+車位。

2.建物型態：電梯大樓。

3.屋齡：排除屋齡空白、未滿2年之交易資料。

4.排除一樓、主要用途非住家及特殊交易之交易資料。

註：

1.實價登錄資料日期：2024年1月至9月。