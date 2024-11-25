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今年北市這社區最熱銷！平均每月成交逾6戶「這2社區」平均總價不到千萬

▲▼ 永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶安心買賣屋,永慶房產集團,防詐,詐騙 ,台中,小資,西屯區,北屯區,北區,台北,國民住宅,總價千萬,國宅社區,萬華。（圖／永慶房產集團提供）

▲萬華區因開發早、房價相對台北市其他行政區較低，吸引不少購屋族，使區域內許多社區交易相當熱絡。（圖／永慶房產集團提供，下同）

財經中心／綜合報導

永慶房產集團彙整實價登錄交易資訊，統計2024年1至9月台北市十大熱銷中古住宅大樓社區，萬華區有3個社區上榜，松山區、信義區及中山區各有2個社區上榜，大安區有1個社區上榜，其中萬華區「台北晶麒」社區今年累計56戶交易最熱銷，平均每月成交逾6戶！

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，「台北晶麒」社區位於萬華區龍山寺生活圈，而萬華區也是台北市最早開發的地區，因此生活機能相當成熟，但區域內屋齡普遍偏高，往往容易給人老舊的印象。而「台北晶麒」社區目前屋齡約8年，屬於區域內少有的大型新社區，房型以小坪數為主，步行至捷運龍山寺站也相當便利，今年平均交易總價約1,736萬元，平均每坪75.1萬元，相對親民的總價受到小資族、小家庭青睞。

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▲永慶統計今年台北市交易最熱絡的社區，萬華區「台北晶麒」迄今累積56戶交易，贏得冠軍。

同樣位於萬華區、房價7字頭的「宏普西寓」、「國光國宅」社區今年各累計17與16戶交易，分別排行第7與第8名。陳金萍指出，「宏普西寓」社區屋齡約12年，位於北萬華的西門生活圈，西門町向來是文創、時尚潮流產業匯集之地，近年受到西區門戶計畫帶動周邊房市，未來更有商辦、商旅、商場可望吸引更多就業、商務、觀光人口聚集，「宏普西寓」房價平均每坪73.2萬，平均總價1,320萬元相對容易入手，吸引重視交通與生活機能的購屋族。

國宅社區地段佳、CP值高　國光、成功這2社區交易熱絡
而屋齡約45年的「國光國宅」社區則是位於南萬華青年公園生活圈，不僅鄰近青年公園享有綠地資源，周邊生活機能完善，未來能享有捷運萬大樹林線的交通機能。今年平均房價每坪73萬元，總價1千萬上下即能入主台北市門牌，對於首購家庭而言相對實惠。

熱銷榜上同為早期國民住宅的「成功國宅」今年累計28戶交易，排名第2。陳金萍說明，位於大安區的「成功國宅」平均房價每坪84.9萬元，社區鄰近捷運科技大樓站，不僅交通便利，社區周邊文教、生活機能也相當完善，與大安區電梯大樓動輒破百的房價相比之下，「成功國宅」社區平均8字頭房價相對具有優勢，目前社區屋齡約39年，然而社區坐落台北市精華地段的優勢，仍吸引許多有意購入精華地段房產的購屋族。

北市千萬總價即可入手！中山區2社區熱銷
若購屋民眾想要以總價千萬內的預算入主台北市，那麼排行榜上中山區「春暉大廈」與「和益金銀大樓」這2個社區可以參考。陳金萍指出，「春暉大廈」與「和益金銀大樓」都坐落中山區林森北路精華地段，步行可到達捷運中山國小站，不僅交通便利，生活、醫療機能完善、商業發達，「春暉大廈」平均房價約63.5萬元，「和益金銀大樓」平均房價約54.7萬元，雖然社區屋齡40年以上，但地段精華、機能完善，居住需求穩定，小坪數、平均不到千萬的總價非常具有吸引力。

不過，陳金萍也提醒，「春暉大廈」與「和益金銀大樓」都是屬於住商混合型的社區，住戶出入相對複雜，加上社區戶數較多、屋齡較高，公設維護方面較一般住宅社區難度高一些，建議有意入主的民眾須一併納入考量。

台北市十大熱銷社區

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資料來源：實價登錄資料；永慶房產集團研究發展中心彙整。
篩選條件：
1.交易標的為房地(土地+建物)、房地(土地+建物)+車位。
2.建物型態：電梯大樓。
3.屋齡：排除屋齡空白、未滿2年之交易資料。
4.排除一樓、主要用途非住家及特殊交易之交易資料。
註：
1.實價登錄資料日期：2024年1月至9月。

關鍵字： 永慶房市訊息永慶必知小常識永慶安心買賣屋永慶房產集團台北國民住宅總價千萬國宅社區萬華

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