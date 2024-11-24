長榮航法說明登場　2架全新三麗鷗彩繪機12月起投入飛航

▲長榮航空第4架三麗鷗彩繪機「閨蜜機」。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

長榮航（2618）將於明（25）日舉行法說會，受惠Q3財報亮眼，激勵近期股價衝上42.3元、寫下近17個月新高價，加上日前華航（2610）法說也釋出樂觀展望，預期長榮航法說會也能報喜。

長榮航Q3單季合併營收為571.6億元，年增7.3％，稅後淨利為89.85億元，EPS為1.66元；累計今年前3季合併營收為1644.49億元，年增12.4％，稅後淨利為214.85億元，EPS為3.98元。

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此外，長榮航繼現有的4架彩繪機後，12月起也將再加入2架全新Hello Kitty彩繪機，分別為飛航日本仙台的「粉萌機」，以及桃園-巴黎的「糖果機」，總共將有6架彩繪機投入營運。

長榮航Hello Kitty彩繪機，分別為「郊遊機」飛航菲律賓克拉克、「派對機」及「夢想機」交替飛航峇里島和宿霧、「閨蜜機」派飛美國芝加哥、「粉萌機」飛航日本仙台、「糖果機」飛航法國巴黎。

為慶祝新塗裝彩繪機加入，長榮航與三麗鷗攜手，共同舉辦「Hello好久不見－長榮航空彩繪機夢幻嘉年華」活動，於11／29下午2點至12／1晚間9點，在台北松菸文創大街酷萌開展。

「Hello好久不見－長榮航空彩繪機夢幻嘉年華」活動，除了集結近年來與三麗鷗合作的彩繪機成果外，整個展區以此次彩繪機4.0登場的三麗鷗明星成員為主，打造展場限定設計，包括Hello Kitty、酷洛米、美樂蒂、大耳狗喜拿及布丁狗等超萌角色，現場活動還有8大亮點，包括抽彩繪機機票、體驗787皇璽桂冠艙、打卡區、拍貼機等。