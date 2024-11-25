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必應創造迎Q4演唱會旺季　全年參與場次上看900場

▲必應創造董事長周佑洋。（圖／必應創造提供）

▲必應創造董事長周佑洋。（圖／必應創造提供）

記者廖婕妤／台北報導

年底進入演唱會旺季，必應創造（6625）看好Q4業務量仍能持續增加，包括五月天跨年6場演唱會，也同時承接台北、台中、花蓮、高雄等4場跨年，Q4表現可望優於Q3，全年演出場次上看900場，明年可望持續維持。

必應創造前3季EPS為3.69元，今年前10月合併營收為24.2億元，年增15.96%，相較去年整年營收25.58億元，可預期今年整體營收成績應更為樂觀。

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必應董事長周佑洋指出，目前Q4接下硬體統籌的海外藝人來台演出，包括韓團Stray Kids 、人氣女團(G)I-DLE、英國女歌手Dua Lipa、日本創作歌手藤井風等，明年更有日本雙人組合YOASOBI、美國搖滾天團Maroon  5（魔力紅） 、澳洲天后Kylie Minogue（凱莉米洛）等。

華語音樂歌手部分，今年承接的大小巡迴演唱會包括五月天、JJ林俊傑、劉若英、陶喆、許茹芸、Energy、周湯豪、告五人等超過14組藝人，預計明年將持續增加；日前五月天5525《回到那一天》25週年巡迴演唱會上海站11場剛結束，接下來跨年將回到樂天桃園棒球場舉行6場；此外必應創造今年也同時承接台北、台中、花蓮、高雄等4城市跨年。

周佑洋也提到，必應近年除深耕展演主要業務，更廣伸營運觸角朝主辦業務邁進，引進更多優秀海外藝人來台開唱，參與包括日本搖滾天團ONE OK ROCK、靈魂歌姬Aimer巡演台灣站演出，更計畫將國外知名IP演出，包括音樂祭等帶進台灣；明年除了台灣演出的主辦業務將會持續增加，更積極把華語音樂歌手的優秀演出帶到其他國家，觸角拓展到東南亞及日本，目前泰國的YOASOBI演唱會便由必應創造參與主辦業務。

另外，鎖定不同量能演出場地洽談「場館運營」的可能性也持續進行，目前位於基隆沙灣的「B'IN LIVE SPACE KEELUNG」，7月開始營運至今已舉辦包括舞思愛、吾橋有水、庸俗救星等樂團演唱會專場、銀髮族交通安全宣導活動及學校聖誕舞會等共16場演出；而職人劇、電影等優秀影視作品，也積極參與投資，甚至將電影IP延伸到線下活動，屆時電影上映全面搭配宣傳推廣，徹底發揚公司的彈性、韌性與可能性，締造更穩定的營運績效。

關鍵字： 演唱會必應創造藝人演出主辦業務營收

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