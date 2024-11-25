中華隊奪冠！銀行喊「贏球就是王道」　現金回饋2%無上限

▲世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）
記者陳瑩欣／台北報導
中華隊在日本東京奪12強冠軍，創史上最佳表現，有銀行喊出「贏球就是王道」推出灑錢慶祝活動，以「回饋無上限」為號召，但期限只有3天，民眾要把握時機。
王道銀行指出，即日起至11月27日止，加推3天「王道瘋狂回饋大放送」，主要有2類活動進行，第1是持王道銀行簽帳金融卡刷卡一般消費不限金額，享額外加碼1%現金回饋，加上現有1%簽帳回饋，最高現金回饋衝至2%。
第2類則是加碼抽獎，活動期間內，單筆消費滿新台幣168元(含)以上，即有一次抽獎機會，使用行動支付（ LINE Pay、街口支付、icash Pay、悠遊付）綁定王道銀行簽帳金融卡單筆刷卡消費滿新台幣168元(含)以上，即有兩次抽獎機會。刷越多，中獎機會越高。獎項：現金回饋新台幣168元，共600名。
除了王道銀，身為職棒「統一獅聯名卡」發卡行的兆豐銀行，也宣布祭出5%優惠，力挺台灣隊長陳傑憲、林安可、潘傑楷、邱智呈及郭俊麟5帥，今天只要在日本實體消費刷兆豐「統一獅聯名卡」，不須登錄也不限名額，除原本的2%現金回饋無上限以外，再加碼送出3%現金回饋(每人加碼部分最高可獲得500元)。
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