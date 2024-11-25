中華隊奪冠！銀行喊「贏球就是王道」　現金回饋2%無上限

明遠精密預計12月16日上櫃 4日起公開申購「承銷價69元」

明遠精密（7704）配合上櫃前公開承銷，對外競價拍賣2,088張，競拍底價60元，最高得標張數266張，暫定承銷價69元。競拍時間為11月26日至28日，12月2日開標；12月4日至6日辦理公開申購，12月10日抽籤，暫定12月16日掛牌。

洪申翰接勞動部長 喊「不改初衷、成為維護勞權第一線」

勞動部勞發署北分署爆發霸凌案，導致1名員工輕生的憾事，勞動部長何佩珊為此閃辭下台，由民進黨不分區立委洪申翰上任，今（25）日下午舉行交接典禮，由代理部長陳明仁將印信交給洪申翰。

10萬股民注意！00922增刪4檔今生效 納新光金砍英業達

擁有逾10萬股民的市值型ETF、國泰台灣領袖50(00922)最新成分股調整於今(11/25)收盤後生效，本次4進4出，增加鈊象(3293)、新光金(2888)、旭隼(6409)、矽力*-KY(6415)；剔除南亞(1303)、英業達(2356)、大聯大(3702)、亞德客-KY(1590)。

「Team Taiwan」史上最佳！ 大魯閣亮燈漲停

台灣在世界12強棒球賽奪得世界冠軍，「Team Taiwan」再掀棒球運動風潮，今（25）日大魯閣（1432）亮燈漲停，加上「發雞排道歉」效應，卜蜂（1215）盤中一度進入百元俱樂部。

S＆P TIP台灣淨零轉型ESG 50指數 今日發布即時指數

台灣指數公司(簡稱TIP) 與標普道瓊斯指數公司(簡稱S&P）合作編製「S&P TIP台灣淨零轉型ESG 50指數」 (簡稱「台灣淨零轉型ESG 50指數」)，自今（25）起於TIP官網上線即時指數。

台灣奪冠總統喊「企業多包紅包」 會計師：享最高150％費用折抵

台灣隊在12強賽事中奪冠，總統賴清德呼籲企業「多包紅包」，以支持棒球好手。安永聯合會計師事務所稅務服務部執業會計師楊建華指出，有捐贈的企業，可依運動產業發條例26-2條，營利事業可透過教育部設置專戶，捐贈職業或業餘運動業及重點運動賽事的主辦單位，以此享有捐贈金額150％列為當年度費用的租稅優惠。

洪申翰立委任內沒查謝宜容挨轟「吃案」 接勞長急喊冤

勞動部勞發署北分署爆發霸凌案導致1名員工輕生，何佩珊為此閃辭下台，由民進黨不分區立委洪申翰接任勞動部長，針對為何2月就聽聞北分署前分署長謝宜容管理不當等事，卻沒有積極介入，洪申翰強調，「吃案、壓案完全不是事實」，當時聽聞謝管理不當，但當時是立委，沒有行政管理權，是主動向勞動部反應跟提醒，但沒有改善「其中必有官僚主義阻擾」，會確保這類事不再發生。

美國BBB投資等級債ETF殖利率達6％ 00970B高存債感新寵

友達參展CES 2025「規模再擴大」 與子公司BHTC首次共同展出

友達光電（2409）以全球領先Display HMI解決方案持續在移動領域創新，宣布將於明年美國消費性電子大展（CES 2025） 擴大規模展出，以「Infinite Future, Unlimited Possibilities」為主題，與子公司BHTC首次共同展示整合Micro LED顯示技術與人性化互動設計的全新智慧座艙。

薯條加大、吃布丁不舔蓋子！網瘋傳「小資財富自由測驗」鄉民哏變考題再帶你認識ETN

你財富自由了嗎？這幾年，PTT一直流傳著「財富自由」的指標象徵，包括「薯條可樂加大」、「吃布丁不舔蓋子」、「Line貼圖看到喜歡就買」這種一點也不猶豫、不心痛的心情，搞笑帶出另一種財富自由的解讀。