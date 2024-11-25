台泥張安平扛水泥進法說會　謝金河力讚「接地氣」

▲財信傳媒集團董事長謝金河。（圖／記者謝婷婷攝）

日前台泥（1101）法人說明會，董事長張安平親自扛著自家生產重達40公斤卜特蘭低碳水泥進場，令財信傳媒集團董事長謝金河感到極大的震撼，他也回憶起參訪祟德礦場，餐廳老闆遞了一顆檳榔，張安平二話不說，直接放入口中嚼起來，這是大老闆「接地氣」表現。

謝金河解讀，張安平背水泥進場的動作，其實要告訴大家，台泥沒有要放棄水泥，而是轉向低碳水泥，同時逐漸降低中國比重，除了本業轉型，台泥擁有雄厚的資產，還端出生產BBU（備援電池模組），本業獲利也上升，代表公司有漸入佳境態勢。

以下是謝金河臉書全文：

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天下武學，唯快不破！看張安平的用心良苦

這兩天全台沈浸在棒球台灣隊打敗全職業的日本隊，登上12強冠軍寶座的愉悅情境中。不過有一個畫面讓我感受到極大的震撼，那就是上週五（22日）台泥法說會，張安平背著一包重達40公斤的卜特蘭低碳水泥進場。

一般上市公司的法說會都是行禮如儀的由總經理報告業績，董事長親自出席，已經算是高規格，而由董事長親自背著自家產品進場，這算是頭一遭。這個畫面也讓我想起今年元月13日我率團去看台泥的祟德礦場，中午吃飯，要離開的時候，餐廳老闆遞了一顆檳榔，張安平二話不說，直接放入口中嚼起來！大老闆吞檳榔，我第一次看到。

這次川普大勝賀錦麗有兩個重要的「接地氣」動作，一個是川普到麥當勞炸薯條，一個是拜登駡投川普的人都是垃圾，川普二話不說，立即跑去坐垃圾車。這次張安平背水泥，也很接地氣。

這個背水泥進場的動作，其實他要告訴大家，台泥是靠著水泥一包一包賣起家的，任何事業都要靠累積，但更要與時俱進，台泥沒有要放棄水泥，而是轉向低碳水泥。同時逐漸降低中國比重從35%到21%，土耳其上升至21%，葡萄牙從3%到11%，他認為在減碳目標下，未來的低碳水泥會是市場的主流。

另一個是開發台泥雄厚的資產，台泥土地帳面價值602億元，竹東的22922坪已經正式開發，未來活化資產也是台泥的任務。

但更重要的是台泥在法說會上端出BBU，這個伺服器備援電池模組，最近很多生產電池的公司都因為BBU股價大漲，台泥要告訴大家，台泥子公司能元科技的Molicel更具競爭力！

這些年，大多數傳統產業都面臨中國殺戮，生存愈來愈困難，台泥在張安平領軍下，從2017年起就積極轉型，張安平背水泥，一方面告訴大家傳統產業的轉型困難，一方面也告訴大家台泥的轉型成果！在台灣，這是一個非常卓越的經營者！

這些年台泥獲利下沈，股價也沈寂很久，其實台泥本業獲利已經從第一季12億上升至62億，台泥有漸入佳境之勢，張安平的用心良苦，令人感佩！

