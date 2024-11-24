買爆南韓！AI效應　我前10月入超國日本退居第2

▲ 財政部外觀。（圖／記者謝婷婷攝）

記者陳瑩欣／台北報導

受到AI供應鏈分工拉貨效應加持，財政部統計，我國今年前10月最大入超來源國從日本變成南韓，前5大入超產品以積體電路（IC）超過71.3%為最大宗，其餘石油煉製品、電腦零組件、環烴與鋼鐵結構物占比皆不到5%。

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▲我國對南韓出入超統計。（圖／翻攝財政部官網）

財政部表示，南韓為我國第5大出口市場，次於中國大陸與香港、美國、日本及新加坡、第4大進口來源，次於中國大陸與香港、美國及日本，雙方經貿往來熱絡，我對南韓貿易長期處於入超狀態。

財政部統計處指出，今年前10月我國對南韓出口168 億美元，占出口總值 4.3％，年增 11.0％，自韓進口349億美元，占進口總值 10.8％，創歷史新高，年增 50.0％，出、進口相抵，入超 181 億美元，提前刷新歷年全年紀錄，且超越日本167億美元，成為我最大入超來源國。

統計處分析，我國與南韓同為出口導向之經濟體，產業結構頗為相似，相互進出口的主要貨品多有重疊，均以電子產品為大宗，石油煉製品亦占一席之地。

如以入超貨品觀察，今年 1-10 月我對南韓入超前 5 大貨品，合計占我對韓總入超 8 成 6，其中排名首位的積體電路入超高達 129 億美元(占 71.3%)，主因南韓在記憶體擁有領先優勢、以及此波AI 商機中，雙方同為國際大廠關鍵元件合作夥伴，其大量供應 DRAM 予國內廠商進行封裝整合所致。

另外，南韓煉油產業頗具規模，加以儲油設施完備，我自韓進口柴油、半精煉石油增加，致石油煉製品入超 8 億美元(占 4.3%)居次；電腦零附件、環烴(用於工業塑料之對二甲苯、苯等)同為持續入超貨品，金額在 6-7 億美元；鋼鐵結構物因今年以來我國為建置離岸風場，自南韓採購之鋼鐵製塔及格狀桅桿呈倍數成長，入超金額擴增為 5 億美元。