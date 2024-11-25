凱基證券重視客戶連獲獎項　科技創新領先同業贏信賴

▲凱基證券榮獲CSEA卓越客服大獎「最佳客戶體驗企業」、「最佳整合行銷企業」兩項大獎，為今年唯一獲獎證券商。（圖／凱基證券提供）

記者陳瑩欣／台北報導

凱基證券重視客戶需求，深耕全方位理財業務並持續打造領先同業的數位創新服務，近來獲獎連連，陸續榮獲財富管理銀行暨證券評鑑、數位資訊安全獎、CSEA卓越客服大獎、臺灣客服中心評鑑、幸福企業大獎等殊榮，顯示凱基證券對卓越品質的堅持，成功贏得客戶肯定與信賴。



以客戶為中心，服務品質贏得肯定



凱基證券秉持「以客戶為中心」核心價值，提供全方位理財服務，帶領投資人找到適合自己的投資產品，從「心」出發的服務品質贏得客戶肯定，奪下臺灣客服中心發展協會2024年度「CSEA卓越客服大獎」年度評比公司類「最佳客戶體驗企業」、「最佳整合行銷企業」兩項大獎，為今年證券業唯一獲得該項大獎的企業，是繼榮獲工商時報臺灣客服中心評鑑「證券業金獎」、今周刊財管評鑑「最佳客戶滿意獎」後，再度以卓越的客戶服務品質奪得肯定，獲獎可謂實至名歸。



為幫助投資新手跨出正確理財第一步，穩健迎向富足人生，凱基證券數據暨整合行銷部主管蔡莉庭攜手團隊打造多元精采的內容來推廣金融教育，將財經專業透過淺顯易懂的白話分享給投資人，例如「凱基股股漲」節目由凱基投顧專家團隊製作經營，提供大盤走勢解析、產業分析與熱門個股追蹤三大特色，分析出高含金量投資機會，每日晚上九點於凱基投顧YouTube頻道播出，讓投資人可以為明日台股開盤做好準備；「財經要雯」節目則於凱基證券樂活投資人YouTube影音及Podcast聲音雙平台播出，邀請各領域專家從不同投資族群的理財需求出發，解析投資人關注的熱門生活財經時事，接合上班族、通勤族、年輕族群受眾的碎片化時間，輕鬆掌握投資重點。



同時為打造更優質的客戶服務，凱基證券電子商務部主管鄭嘉慶表示「金盃銀盃不如客戶的好口碑」，凱基證券將每一位客戶都視為重要且獨特的，透過即時問卷回饋系統，持續傾聽客戶的聲音，並讓客服品質可視化，同仁看到的不是一筆一筆的紀錄，而是整體表現，這樣對客戶反饋更有感，能更明確的優化服務，也去試想客戶在每個階段可能需要解決的議題，預先提出多元解決方案，幫助客戶快速擁有一個完善的投資體驗，成為熟練的投資人。

▲凱基證券榮獲第三屆《臺灣客服中心評鑑》「證券業-金獎」，由凱基證券電子商務部主管鄭嘉慶(右一)代表領獎。（圖／凱基證券提供）

不為產品找客戶，是為客戶找到適合產品

在深耕財富管理服務方面，凱基證券重視客戶的理財需求與人生各階段的財務規劃，於今周刊第18屆「財富管理銀行暨證券評鑑」年度評比中，凱基證券即以專業財富管理服務於本次競賽中脫穎而出，榮獲最佳財富管理券商特優、最佳財富管形象獎、最佳客戶滿意獎、最佳營業員團隊、最佳財富增值、最佳數位體驗、最佳智能理財、最佳永續發展等八項大獎，獲獎總數為證券業最大贏家。



凱基證券秉持「不為產品找客戶，是為客戶找到適合產品」的精神，提供客戶完整的理財規劃、解決方案，同時持續強化財富管理團隊專業、打造多元產品服務、深耕數位金融發展，全方位卓越表現深獲專業評審青睞及客戶肯定。

財富管理處主管阮建銘指出，凱基證券從KYC出發，導入需求導向的銷售架構和顧問型服務，整體財富管理業務資產管理規模持續增加，證明只要方法對了，幫助客戶資產增長，公司營收自然就會成長，更能打造出深獲客戶信賴的優質形象。



▲凱基證券榮獲今周刊《財富管理銀行暨證券評鑑》八項大獎，由財富管理處主管阮建銘(左起)、經紀暨財富管理通路處主管孫成保、電子商務部主管鄭嘉慶代表領獎。（圖／凱基證券提供）

深耕資安防詐有成，主動守護客戶資產

此外，凱基證券為客戶打造安全可靠的數位金融環境，啟用全時段網站偽冒偵測及行動應用程式監控情資作業，加速識別降低公司網站與APP遭受偽冒威脅；同時積極防範詐騙，領先同業成立跨部門「反詐騙專責小組」並制定防詐通報內部政策及管裡框架，確保能有效防範詐騙行為並建立完善的管理循環，不僅榮獲證交所「反詐騙評鑑活動」傑出獎，更同時奪下工商時報「數位金融獎-數位資訊安全獎-反詐組、安全組」兩項大獎寫下新猷，顯現凱基證券積極推動數位創新，優化客戶體驗及流程，打造堅強的資安防護，成功建立客戶信賴。

而防範投資詐騙行動方案當中，於客戶投資過程即時阻止詐騙無疑是相當重要的一環，例如凱基證券曾獲高雄市警局來函表揚，分公司營業員機警察覺高齡客戶神情有異，透過積極關懷提問成功攔阻假冒股票抽籤詐騙，並協助警方循線偵破面交車手犯嫌到案，避免客戶蒙受高額損失，不僅主動保障客戶權益，同時維護社會治安有功。

▲凱基證券榮獲證交所證券商反詐騙評鑑傑出獎，由證交所副總經理謝俊欽頒獎(右)，凱基證券副董事長糜以雍代表領獎。（圖／凱基證券提供）



重視客戶也重視員工，全方位服務提升福祉



不只重視客戶，凱基證券也相當重視員工，今年再度榮獲「1111人力銀行金融管顧類-幸福企業金獎」，從4,000家企業中脫穎而出，連續四年斬獲殊榮，彰顯凱基證券重視員工福利，打造身心富足、財富與職涯並進的職場環境備受肯定，成為金融專業人才心目中最嚮往的幸福企業。



凱基證券人資長陳聖堯指出，凱基積極透過多元計畫及措施提升員工福祉，以「身體健康」、「心理健康」及「財務健康」三大面向為主軸，除提供優於法規的健檢制度與給假標準，更額外提供生日假、健檢假與志工假三種假別，提醒同仁專注工作之餘，更需重視身心平衡。公司亦推廣員工協助方案(EAP)，提供同仁心理諮詢及法律諮詢服務，並透過員工持股信託計畫，培養同仁定期儲蓄、參與投資的習慣，並提供凱基金控的全方位金融服務，藉此增進同仁的財務保障。



▲凱基證券四度榮獲「幸福企業大獎」肯定，由新北市副市長劉和然(左)頒獎，凱基證券人資長陳聖堯代表領獎。（圖／凱基證券提供）

凱基證券秉持「公平同理，待客如己」的服務理念，以超越金融消費者期待為目標，打造全體人員公平待客的企業文化，今年亦獲金管會表揚「公平待客評核排名前25％」的績優業者，展現多項金融友善、關懷弱勢族群的成果。

近年凱基證券為弱勢族群推出多項數位創新服務也備受好評，例如為證券業首家於「隨身e策略」APP增加無障礙使用介面，方便視障朋友查詢股市行情、操作交易；更通過多扶協會「無障礙環境場域」認證，成為台灣首家獲此專業認證的證券公司，並導入手語翻譯服務；為彌平高齡客戶在數位金融方面的落差，亦提供免付費「樂齡專線」，為65歲以上的樂齡族提供專屬、快速的溝通環境。凱基證券全方位建構更優質的金融消費者服務，確實保障金融消費者的最大權益，打造一個安全友善的金融交易環境，與投資人攜手邁向富足人生。

