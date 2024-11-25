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5成外地客湧進　中台灣第一大鎮房價叩關4字頭

▲▼藏壽司,草屯 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲草屯鎮以逼近10萬人的優勢，且距離台中市僅20～30分鐘車程，帶進5成外地客。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

南投縣草屯鎮一直不斷坐穩中台灣第一大鎮位置，以逼近10萬人的優勢，加上地理位置位於台中、彰化、南投交通樞紐，擁有俗稱「草屯環」的7個交流道口，四通八達的交通，距離台中市僅20～30分鐘車程，帶進5成外地客，也讓新預售案坐3望4。

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近年來受買盤外溢帶動，草屯鎮房價直線上揚，最新預售案坐3望4，單價甚至比起台中外環區域有過之而無不及。原因就在草屯鎮是中部地區重要的交通樞紐，有國道3號、國道6號、台14線、台3線、台76線以及台63線等，約莫20~30分鐘左右就可以到達台中市中心，聯外交通非常便利。

▲▼藏壽司,草屯 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲草屯鎮光是今年就有藏壽司、麥當勞、寶雅等連鎖業者進駐。（圖／記者陳筱惠攝）

有巢氏房屋草屯博愛中正加盟店店東藍雅慧表示：「舉例來說1200萬元的預算，在草屯鄰近的大里、霧峰、南區只能買到公寓大樓產品，但在草屯可以找到透天，且目前以草屯30年屋齡中古的電梯華廈3房大約600多萬元（無車位），對於高房價的現在仍是甜甜價。」

「現在雖然草屯的房屋單價也高漲，但實際上以交通時間來說，同樣前往台中市中心，從台中外圍區與草屯出發，草屯不受塞車之苦能更快到達。」

也因為人口進駐，草屯鎮光是今年就有藏壽司、麥當勞、寶雅等連鎖業者進駐，藍雅慧表示：「草屯的未來潛力其實相當大。」

▲▼南開科技大學。（圖／翻攝南開科技大學臉書粉絲團）

▲草屯鎮南開科技大學周邊房市前景相當看好。（圖／資料照）

藍雅慧說：「包含位於南開科技大學周邊的國立臺灣工藝研究發展中心周邊的前景就相當看好，低污染、微型的產業園區帶動人口進駐，周邊也有草屯酷比親子運動公園，未來斥資4億元興建的草屯全民運動館，也擇定在該區立體育館後方的植物公園用地，未來生活氛圍相當好。」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲有巢氏房屋草屯博愛中正加盟店店東藍雅慧表示，草屯因鄰近台中南區、大里區，親民房價吸引外溢買盤。（圖／業者提供）

藍雅慧說：「目前推案比較熱門的區域也是在南開科技大學周邊，預售新案案量多，中古屋部分現階段生活圈以虎山重劃區，因該區近市中心，但同時擁有親水公園綠地，加上虎山國小學區指名度高，生活機能也相當好成為首選。」

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