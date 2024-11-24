富爸爸紐西蘭贈千萬房給小孩　慘噴155萬稅金

▲財政部台北國稅局報稅資料照。（圖／記者湯興漢攝）
記者陳瑩欣／台北報導
一名富爸爸送出紐西蘭千萬房地產給住在紐西蘭的小孩，因為忽略「遺產贈與稅」有全球課稅特性，被國稅局發現漏繳贈與稅，連補帶罰慘噴155萬元稅金。
一般而言，海外資產移轉不易掌握，但台北國稅局卻能揪出貓膩讓稅務圈熱議。對此台北國稅局表示，基於個資不便透露個案通報管道為何。
不過知情人士透露，通常國稅局之所以會接到通報來源主要有3：第1、台灣與紐西蘭政府有稅務交換機制；第2、熟知財產移轉細節的親近人士檢舉；第3、其他機關查核補助款、經貿資料等訊息後意外發現「案外案」轉介而來。
台北國稅局指出，這名個案贈與時間發生在112年，送出價值1100萬元的紐西蘭房地產，想說海外資產移轉不會被發現，不料國稅局接到通報後發現「真的有贈與」，因此扣掉244萬元免稅額後，以856萬元淨額課10%贈與稅，先補稅85.6萬元。
另外，112年時《遺產及贈與稅法》第44條規定，贈與稅漏報應課漏報金額2倍以下罰鍰，國稅局在追查後判定為初犯、非故意，裁罰倍數估落在0.8倍至0.9倍之間，這名富爸爸補稅金額約為68.8萬元，合計連補帶罰約近155萬元。
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