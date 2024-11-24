加油放輕鬆！明天汽油不調整 柴油小漲0.1元

台灣中油公司自明（25）日凌晨零時起汽油價格不調整、柴油調漲0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.6元、95無鉛汽油每公升30.1元、98無鉛汽油每公升32.1元、超級柴油每公升27.2元。本周因平穩雙機制啟動，汽、柴油各吸收1.1元及1.2元。

一銀高資產客戶AUM 超車中信銀

金管會銀行局公告國銀10月辦理高資產戶概況，12家承辦的銀行中，以中信金（2891）旗下中信銀高資產戶數2019人依然居首位，而第一金（2892）旗下第一銀高資產戶數也突破2千人，來到2006人，儘管高資產戶數略遜中信銀，但承做AUM金額2165億元，超車中信銀2108億元。

買爆南韓！AI效應 我前10月入超國日本退居第2

受到AI供應鏈分工拉貨效應加持，財政部統計，我國今年前10月最大入超來源國從日本變成南韓，前5大入超產品以積體電路（IC）超過71.3%為最大宗，其餘石油煉製品、電腦零組件、環烴與鋼鐵結構物占比皆不到5%。

富爸爸紐西蘭贈千萬房給小孩 慘噴155萬稅金

一名富爸爸送出紐西蘭千萬房地產給住在紐西蘭的小孩，因為忽略「遺產贈與稅」有全球課稅特性，被國稅局發現漏繳贈與稅，連補帶罰慘噴155萬元稅金。

長榮航法說明登場 2架全新三麗鷗彩繪機12月起投入飛航

長榮航（2618）將於明（25）日舉行法說會，受惠Q3財報亮眼，激勵近期股價衝上42.3元、寫下近17個月新高價，加上日前華航（2610）法說也釋出樂觀展望，預期長榮航法說會也能報喜。

聯發科家庭日參與人數創新高 六福村首次開放企業包場

IC設計大廠聯發科（2454）23日於六福村主題遊樂園展開為期兩天的家庭日活動，此為六福村主題遊樂園開業45年以來，首度開放企業包場。今年聯發科技以「Tomorrow Built by You－大手牽小手，聯發向前走」為主軸，結合「趣味、公益、永續」概念設計多項員工專屬活動；預計兩日的家庭日將吸引近三萬名同仁與眷屬共襄盛舉，打破聯發科技歷年家庭日的參與人數紀錄。

防建商養地 土銀董座：逾期未動工提高貸款利率1碼

土銀董事長何英明今天表示，11月起土建融案若超過18個月未動工，調高利率1碼，每展延1年，收回貸款本金比例提高至1成；觀察建商購地需求近期呈現觀望，土銀保守看待房地產市場。

台積電設廠貢獻！ 估美國2027先進製程躍居全球第2

美國積極推動半導體在地製造，商務部接連敲定補助台積電和格羅方德，業界預期，未來川普執政，半導體在地製造政策將維持不變。據市調機構估計，2027年美國先進製程占全球比重可望攀高至21%，將躍居全球第2。

川普效應！ 逾半經濟學家認日央12月升息機率增

根據《路透》調查顯示，逾半數受訪經濟學家認為，日本央行 （Bank of Japan） 12月會再度升息，大多數經濟學家表示，川普重返白宮是促使日本央行升息的重要因素。

00966B指數擁三大特色 存債新利器

聯準會在9月開啟首次降息，美債價格已提前反映，所以利多出盡、不漲反跌，再次創造了債券投資的絕佳進場點，而11月川普再度入主白宮，政策雖然可能影響聯準會延緩降息步調，但市場預期，川普需要低利率來達成提振製造業的目的，因此降息的長線趨勢不會改變，目前整體經濟情勢對長天期、投資等級債ETF相對有利。