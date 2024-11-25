快訊／台股收盤上漲44.05點　台積電跌10元至1030

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（25日）開高走高，加權指數終場上漲44.05點，以22948.37點作收，漲幅0.19％，成交量4689.02億元。

美股前一交易日漲多跌少，台股上午以上漲91.73點開出，指數開高走高，盤中最高達23172.43點，最低22948.37點，終場收在22948.37點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌10元來到1030元，跌幅0.96％；鴻海（2317）上漲7.5元至210.5元；廣達（2382）上漲2元至299元；陽明（2609）下跌1元來到76.5元；元大台灣價值高息（00940）下跌0.01元至9.48元。

今天漲幅前5名個股為零壹（3029）上漲10.5元，漲幅10％；宏達電（2498）上漲4.3元，漲幅10％；大魯閣（1432）上漲1.95元，漲幅10％；碩天（3617）上漲32.5元，漲幅9.97％；一詮（2486）上漲11元，漲幅9.95％。

跌幅前5名個股則為力銘（3593）下跌0.79元，跌幅9.91％；夏都（2722）下跌3.75元，跌幅9.87％；誠研（3494）下跌1.7元，跌幅9.71％；泰金寶-DR（9105）下跌0.66元，跌幅7.76％；吉茂（1587）下跌2.85元，跌幅6.65％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 零壹（3029） 115.5 ▲10.5 ▲10.0％ 宏達電（2498） 47.3 ▲4.3 ▲10.0％ 大魯閣（1432） 21.45 ▲1.95 ▲10.0％ 碩天（3617） 358.5 ▲32.5 ▲9.97％ 一詮（2486） 121.5 ▲11.0 ▲9.95％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 力銘（3593） 7.18 ▼0.79 ▼9.91％ 夏都（2722） 34.25 ▼3.75 ▼9.87％ 誠研（3494） 15.8 ▼1.7 ▼9.71％ 泰金寶-DR（9105） 7.84 ▼0.66 ▼7.76％ 吉茂（1587） 40.0 ▼2.85 ▼6.65％

資料來源：證交所