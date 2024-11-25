快訊／台股收盤上漲44.05點　台積電跌10元至1030

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（25日）開高走高，加權指數終場上漲44.05點，以22948.37點作收，漲幅0.19％，成交量4689.02億元。
美股前一交易日漲多跌少，台股上午以上漲91.73點開出，指數開高走高，盤中最高達23172.43點，最低22948.37點，終場收在22948.37點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌10元來到1030元，跌幅0.96％；鴻海（2317）上漲7.5元至210.5元；廣達（2382）上漲2元至299元；陽明（2609）下跌1元來到76.5元；元大台灣價值高息（00940）下跌0.01元至9.48元。
今天漲幅前5名個股為零壹（3029）上漲10.5元，漲幅10％；宏達電（2498）上漲4.3元，漲幅10％；大魯閣（1432）上漲1.95元，漲幅10％；碩天（3617）上漲32.5元，漲幅9.97％；一詮（2486）上漲11元，漲幅9.95％。
跌幅前5名個股則為力銘（3593）下跌0.79元，跌幅9.91％；夏都（2722）下跌3.75元，跌幅9.87％；誠研（3494）下跌1.7元，跌幅9.71％；泰金寶-DR（9105）下跌0.66元，跌幅7.76％；吉茂（1587）下跌2.85元，跌幅6.65％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|零壹（3029）
|115.5
|▲10.5
|▲10.0％
|宏達電（2498）
|47.3
|▲4.3
|▲10.0％
|大魯閣（1432）
|21.45
|▲1.95
|▲10.0％
|碩天（3617）
|358.5
|▲32.5
|▲9.97％
|一詮（2486）
|121.5
|▲11.0
|▲9.95％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|力銘（3593）
|7.18
|▼0.79
|▼9.91％
|夏都（2722）
|34.25
|▼3.75
|▼9.87％
|誠研（3494）
|15.8
|▼1.7
|▼9.71％
|泰金寶-DR（9105）
|7.84
|▼0.66
|▼7.76％
|吉茂（1587）
|40.0
|▼2.85
|▼6.65％
資料來源：證交所
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