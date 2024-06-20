7月起公開用電數據　郭智輝：我的作風就是公開透明

▲經濟部長郭智輝。（圖／記者屠惠剛攝）



記者廖婕妤／台北報導

跳電、停電事件頻傳，經濟部長郭智輝多次重申台灣不缺電，今（20）日上午也宣布，為了讓民眾安心，自7月起每月都會公告用電數據，公布有多少機組運作、預留的電力也讓大家知道，也會請台電做小卡說明缺電、斷電、電不夠的差異，「我們的電是夠的，我的作風就是公開透明。」

郭智輝表示，「公布數據就是要讓大家充分的安心，我們的電是夠的」，公布我們有多少機組現在是在運作，譬如說下個月核三1號機會下來，這之後我們還有多少機組是在運作，其實大家不用擔心，我們機載的基本電力都是順利在發電；大家可能會擔心，會不會哪個地方突然間有狀況，這些我們都有預留，我們有把預留的份，也讓大家都清楚。

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郭智輝指出，我們還有一些太陽光、風力等，所以電真的是非常夠，現在比較擔心老舊的配電線，突然出現狀況，所以我現在一直要求，要趕快把這些地方都找出來；也希望各位如果發現，哪個地方人越來越多、用電量越來越多，比較擔心，就可以提早告訴我們，讓我們趕快去檢驗，該改的、該修的，提早把它弄好，夏天已經到了，希望大家能夠用電用得很愉快，不會說要用電的時候沒有電。

郭智輝也提到，相關數據會公告在台電的官網，經濟部也會要求台電做小卡，說明什麼叫缺電、什麼叫斷電、什麼叫電不夠，會做一個大家比較容易看的圖卡，也開玩笑說「今天下班的時候小卡就要出來了，沒有回去就罵人。」

記者追問，會這樣做是因為最近一直被高度檢視嗎？郭智輝則說「還好啦，本來就是這個樣子，我們做這個工作就是這樣子，我的作風就是公開，什麼都公開透明，各位如果發現有不透明的地方，都可以告訴我。」

另台電也說明，針對近期設備故障或事故造成停電，外界誤解是因缺電造成，再次說明事故停電並非缺電，不然不會修好就有電可用。經濟部也要求台電，針對今年下半年逐月盤點，雖有部分機組陸續除役，但也有新機組加入供電，確保全年供電無虞。

台電指出，7月核三1號機除役，民營豐德電廠3號機加入供電；9月麥寮2號機除役，新上線的大潭9號機供電能力112萬瓩，即使考量天然氣調度，仍可貢獻發電60萬瓩，各月份供電能力皆大於尖峰負載需求；冬天空污季雖須配合減煤而減少發電，但因冬季用電負載較低，且有再生能源出力，加上12月大潭7號機及興達新1號機上線，皆可滿足負載需求。