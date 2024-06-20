ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

7月起公開用電數據　郭智輝：我的作風就是公開透明

▲▼新任經濟部長郭智輝 立法院經濟委員會 首次到立院報告備詢 聯訪 輝達來台投資相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲經濟部長郭智輝。（圖／記者屠惠剛攝）

記者廖婕妤／台北報導

跳電、停電事件頻傳，經濟部長郭智輝多次重申台灣不缺電，今（20）日上午也宣布，為了讓民眾安心，自7月起每月都會公告用電數據，公布有多少機組運作、預留的電力也讓大家知道，也會請台電做小卡說明缺電、斷電、電不夠的差異，「我們的電是夠的，我的作風就是公開透明。」

郭智輝表示，「公布數據就是要讓大家充分的安心，我們的電是夠的」，公布我們有多少機組現在是在運作，譬如說下個月核三1號機會下來，這之後我們還有多少機組是在運作，其實大家不用擔心，我們機載的基本電力都是順利在發電；大家可能會擔心，會不會哪個地方突然間有狀況，這些我們都有預留，我們有把預留的份，也讓大家都清楚。

[廣告]請繼續往下閱讀...

郭智輝指出，我們還有一些太陽光、風力等，所以電真的是非常夠，現在比較擔心老舊的配電線，突然出現狀況，所以我現在一直要求，要趕快把這些地方都找出來；也希望各位如果發現，哪個地方人越來越多、用電量越來越多，比較擔心，就可以提早告訴我們，讓我們趕快去檢驗，該改的、該修的，提早把它弄好，夏天已經到了，希望大家能夠用電用得很愉快，不會說要用電的時候沒有電。

郭智輝也提到，相關數據會公告在台電的官網，經濟部也會要求台電做小卡，說明什麼叫缺電、什麼叫斷電、什麼叫電不夠，會做一個大家比較容易看的圖卡，也開玩笑說「今天下班的時候小卡就要出來了，沒有回去就罵人。」

記者追問，會這樣做是因為最近一直被高度檢視嗎？郭智輝則說「還好啦，本來就是這個樣子，我們做這個工作就是這樣子，我的作風就是公開，什麼都公開透明，各位如果發現有不透明的地方，都可以告訴我。」

另台電也說明，針對近期設備故障或事故造成停電，外界誤解是因缺電造成，再次說明事故停電並非缺電，不然不會修好就有電可用。經濟部也要求台電，針對今年下半年逐月盤點，雖有部分機組陸續除役，但也有新機組加入供電，確保全年供電無虞。

台電指出，7月核三1號機除役，民營豐德電廠3號機加入供電；9月麥寮2號機除役，新上線的大潭9號機供電能力112萬瓩，即使考量天然氣調度，仍可貢獻發電60萬瓩，各月份供電能力皆大於尖峰負載需求；冬天空污季雖須配合減煤而減少發電，但因冬季用電負載較低，且有再生能源出力，加上12月大潭7號機及興達新1號機上線，皆可滿足負載需求。

關鍵字： 跳電停電缺電

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

00936嚴重貼息！連跌3天關鍵曝光　折溢價失調

00936嚴重貼息！連跌3天關鍵曝光　折溢價失調

月配、高息台新永續高息中小型ETF（00936）本（6）月配息金額拉高至0.25元創新高，卻未受惠台股創高加持，本周二（18日）除息至今3個交易走跌，陷貼息窘境，有別於過去二次除息1日即填息走勢；專家點出，關鍵在股價高於淨值，而隨著18日初級市場打開，股價漸貼近淨值，股價或見止跌訊號。

2024-06-20 11:26
00929今除息！靠電子股飆升帶量攻　填息率達5成

00929今除息！靠電子股飆升帶量攻　填息率達5成

首檔月月配台股ETF、復華台灣科技優息（00929）今（20）日除息，每股配發0.2元，盤中量價齊揚，開盤近2小時漲0.1元或0.47%，最高報價21.42元，成交量逾8.5萬張，填息率達5成。00929成交量在台股ETF排行中位居第2，僅次元大台灣價值高息（00940）。

2024-06-20 10:56
才聽黃仁勳演講！　台塑林健男曝「找NVIDIA一起研發」生成式AI

才聽黃仁勳演講！　台塑林健男曝「找NVIDIA一起研發」生成式AI

台塑（1301）今（20）日召開股東會，董座林健男月初現身台大聽NVIDIA執行長黃仁勳演講，也多次被捕捉到與黃仁勳共進晚餐，今日他也在股東會中宣布，台塑將與NVIDIA共同研發生成式AI在石化產業的應用，盼能提高經營績效，扭轉去年業績衰退的局勢。

2024-06-20 10:35
宏達電連結輝達！　王雪紅：雙方合作已久

宏達電連結輝達！　王雪紅：雙方合作已久

宏達電（2498）今（20）日舉辦股東會，由董事長王雪紅親自主持，王雪紅表示公司會繼續努力開發優質產品，在AI和空間運算的道路上保持領導地位，更透露和NVIDIA合作已久，公司伺服器都使用NVIDIA的GPU，雙方合作密切。

2024-06-20 10:55
快訊／廣達飆上329元「續寫24年來新高」　10分鐘急漲逾4%

快訊／廣達飆上329元「續寫24年來新高」　10分鐘急漲逾4%

廣達（2382）20日早盤以319元開出，開盤不到10分鐘，一度上漲逾4%，飆至最高329元，改寫24年來新高，成交量達2萬張。

2024-06-20 09:20
00940配息要來了！　7月重量級ETF除息秀蓄勢待發

00940配息要來了！　7月重量級ETF除息秀蓄勢待發

台股ETF除息題材一波波，《ETtoday新聞雲》整理7月重量級ETF除息概況發現，共有3檔新兵、4檔老牌學長蓄勢待發，其中中國信託台灣優選成長高股息（00934）、元大台灣價值高息（00940）與野村趨勢動能高息（00944）皆為首次配息，投資人熱議。

2024-06-20 06:00
油電虧損照領4.4個月年終　郭智輝：獎金多寡與公司虧損無關

油電虧損照領4.4個月年終　郭智輝：獎金多寡與公司虧損無關

經濟部4大國營事業中，台電及中油去年仍出現虧損，合計虧損超過2000億元，但經濟部日前核定4大國營事業考績都是甲等，等於都可領到4.4個月年終獎金，對此，經濟部長郭智輝今（20）日回應，績效獎金多寡與公司虧損無關，同仁表現都很好，考核評估都非常嚴謹。

2024-06-20 09:50
台塑去年業績衰退8成　董座林健男落淚致歉：今年會更好

台塑去年業績衰退8成　董座林健男落淚致歉：今年會更好

台塑（1301）今（20）日召開股東會，由董事長林健男主持，受到市場需求影響，台塑去年獲利衰退，每股盈餘1.1元，林健男對此感到很抱歉，「去年業績表現不好，我在此跟各位股東道歉，會持續努力，相信今年業績會比去年好」；在致詞尾聲，他更忍不住哽咽，希望各位股東能繼續支持台塑，「我們一起努力，共同度過難關。」

2024-06-20 10:30
宏達電股東會登場　董座王雪紅：持續開發「在AI上保持領導地位」

宏達電股東會登場　董座王雪紅：持續開發「在AI上保持領導地位」

宏達電（2498）今（20）日舉辦股東會，由董事長王雪紅親自主持，王雪紅在致詞時首先感謝所有股東的支持，更表示公司會繼續努力開發優質產品，在AI和空間運算的道路上保持領導地位。

2024-06-20 10:25
和碩搶攻122元「寫歷史股價新高」！AI領域激勵亮出大紅柱

和碩搶攻122元「寫歷史股價新高」！AI領域激勵亮出大紅柱

和碩（4938）20日早盤以117元開出，一度上漲逾4%，飆至122元寫歷史新高價，K線圖明顯亮出大紅柱。和碩近年從蘋果概念股轉向電動車、AI領域，健康調整營收比重與體質，是輝達（NVIDIA）機器人智慧工廠應用合作廠商之一，更是AI伺服器的供應鏈夥伴。

2024-06-20 10:22

讀者迴響

熱門新聞

00940配息要來了！　7月重量級ETF除息秀蓄勢待發

他靠1檔ETF資產翻倍　51歲滾億元、月入25萬

快訊／日圓現鈔重回0.2079　10萬台幣較1月多換3萬日圓

下屬「報復性請假」怎麼辦？網見1問題搖頭

巴菲特買「台積電」又賣　達人曝：就是擔心這件事

4張億元大樂透得主未現身　新北林口區一注獨得領獎倒數計時

輝達市值世界第一　黃仁勳全球富豪排第11

00919明除息前最後上車日　一表看10檔台股ETF量價齊揚

台塑去年業績衰退8成　董座林健男落淚致歉：今年會更好

快訊／廣達飆329元「續寫24年來新高」

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

李洋談退役「捨不得大寶貝」　王齊麟笑：他終於擺脫我了

暖心正妹12hrs擦亮山區反光鏡 滿滿青苔→清晰：也許能救1命

陳妍希爆被離婚！夫妻半年沒同框　陸狗仔曝「陳曉斷聯離家換手機」

繼父買到超大號衛生棉　女兒笑歪：根本尿布XD

嘉義嬤鬼切遭撞慘死！27歲警閃避不及撞上　驚悚影片曝

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366