00919下周除息今最後上車日　暴逾10萬張大量居ETF之冠

▲00919下周一除息，今暴逾10萬張大量。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（21）日受美AI股拉回影響指數一度重挫逾250點，惟搶短買盤進駐，跌勢大幅收斂，其中預計下周一（24）日除息群益台灣精選高息（00919）挾0.7元高配息成買盤標的，雖股價早盤多在平盤以下游走，但交易1小時暴逾10萬張大量，居ETF成交之冠。

00919即將在6月24日進行第五次配息，第五次配息期後公告將配0.7元，百分百的填息率與抗跌跟漲的投資契機，讓投資人搶在除息前上車，今即除息最後買進日。

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台股昨（20）日再創高，共計有62檔台股ETF共44檔收盤價同步創下新高，也讓694.7萬位受益人投資都賺錢。



理財達人表示，大盤頻創新高，而深受投資人喜愛的台股ETF規模也創新高來到2.35兆；其中台股高息ETF更是成長快速，規模則是增加6899.46億，占所有台股ETF規模增加近八成，顯示出台灣人愛高息ETF的熱度持續增加。然而，要能抵禦金融市場的波動度，配置中不可或缺的即是ETF，特別是高息資產具備易漲抗跌的特性，其有息保護亦相對不受利空衝擊，投資價值將明顯優於一般資產，不失為投資人穩健投資的好選擇。

財富管理業者表示，台股目前呈現多頭上漲格局，並均已創下新高，整體多頭格局可望延續。短線上，股市氣氛仍佳，惟6月份適逢法人機構季底作帳及結帳旺季，加上台股上市融資水位目前處於高檔，投資人要提防大盤漲多後的修正風險，投資策略仍為分批佈局。



