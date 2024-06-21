免費股群怎詐騙？他好奇一加傻了「只報進出場」　內行曝手法

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

股市大好，也要挑對股才能大賺一筆，網上就出現號稱會教投資的群組，但詐騙陷阱也隱藏其中。就有網友表示，最近他加入了一個股群，想說加進去看看對方都在做什麼，可群組顧問就只是每日分享進出場，並沒收費，唯一要求是有進場要回報，納悶「這是詐騙群嗎？」就有人指出，這正是詐騙集團經典操作。

有網友在PTT的Stock板請益「免費但要報進場的股群」，最近加進一個股群，一開始想說十個股群有九個都是詐騙，看看對方在幹嘛，「但裡面的顧問就每日分享進出場，也沒收費，唯一就是要求有進場要回報。」他就疑惑，就算真的聽了顧問的，若進場不回報，對方也不會知道，這真的是詐騙群嗎？

[廣告]請繼續往下閱讀...

看到貼文後，就有人曝光詐騙手法，「就是要騙會去信它們的」、「他沒有釣，只是把餌放下去」、「整個群其實就你跟他，你不回報他當然知道，你真的以為群組裡面有很多人喔XD」、「是詐騙，會先報牌取得你信任，小姐姐還會寄禮物給你，幾個月後會有秋收計劃叫你給代操，不加就黑你了」、「三要角：助理美女、老師、新手(你以為)其實都同一人。」

內行則表示，「認真回，未必是詐騙，只是機率非常高，詐騙有的的確很強，我猜有台灣分析師在幫他們，還遇過即問即答的，總之初步都是套取你的信任，只要他要你抓APP或開戶、複委託，就是開始割了」、「是詐騙沒錯，報的股有的蠻準的，只是一陣子之後會開始收割，你就知道可以退群了。」

還有網友笑說，「詐騙群報牌都蠻準的，但要堅守信念絕不掏錢」、「我之前也加過一個，裡面超多機器人。假日還會分享全家出遊照片，只是去的景點都不是台灣，照片的人也很大陸臉」、「我也有加這種 命中率大概也是50%左右而已」、「放長線釣大魚看過沒有？我朋友還跟過群只要每天簽到跟寫筆記就可以領兩百還三百，他領了幾千塊免費福利，完全沒付任何費用。」