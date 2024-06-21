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網銀入主威秀影城！砸12.49億取得逾35%股權

▲▼網銀國際集團將正式進軍影城通路。（圖／網銀國際影視提供）

▲網銀國際集團宣布，以12.49億元的金額，取得威秀影城35.69％股權。（資料照／網銀國際影視提供）

文／中央社

網銀國際集團今天宣布，斥資約新台幣12.49億元，從香港橙天嘉禾集團取得威秀影城35.69%股權，成為威秀影城及其子公司和業務的最大股東，也進一步拓展網銀的泛娛樂事業版圖。

網銀國際集團今天發布新聞稿宣布，穩健拓展泛娛樂事業版圖，繼投資電影「周處除三害」，發行「怪物樵夫」、「加菲貓：農場大冒險」，在實體影城通路布局上，已入主西門町絕色影城，今天再以約新台幣12.49億元，從香港橙天嘉禾集團取得威秀影城35.69%股權，成為威秀影城及其旗下子公司和業務的最大股東，包括威視電影和SNOWTOWN雪樂地等。

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網銀集團指出，在威秀影城既有團隊經營下，將帶給消費者創新觀影體驗與多元整合的泛娛樂服務。

網銀集團表示，旗下網銀國際影視公司將在今年發行超過10部電影，涵蓋好萊塢大片、韓國動作電影、闔家動畫電影等，由香港導演彭發執導的恐怖電影「宿」即將開拍，以及國際平台訂製的動作電影「刺客」、「周處除三害」翻拍韓版，均已進入拍攝籌備階段，7月下旬還會主辦劇本徵件比賽，與香港天下一集團、韓國CJ ENM、新加坡Clover Films等國際夥伴，共同評選出具商業潛力的華語電影劇本。

網銀國際集團進一步說，優質電影內容與消費者觀看體驗相輔相成、缺一不可，其中，影城服務及數位消費體驗，是消費者旅程中關鍵一哩路，也是整合泛娛樂體驗與服務的一環，未來會持續串聯以消費者與顧客需求為中心的泛娛樂體驗，推動影視產業發展，一步步加強泛娛樂生態圈布局。

 

關鍵字： 網銀網銀國際威秀影城周處除三害怪物樵夫

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