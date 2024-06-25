亞泥股東會通過配息2.1元　下半年景氣保守看待

▲亞泥股東會。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

亞泥（1102）今（25）日召開股東會，會中通過配發每股現金股利2.1元，亞泥自上市以來連續62年獲利，自1984年以來連續發放股利39年；董事長徐旭東指出，今年上半年在公共建設帶動下，應可呈現成長態勢，但房市政策未鬆綁、營建缺工及物料上漲等問題，恐影響公共建設發包進度等變數，對於下半年景氣仍保守看待。

總經理李坤炎表示，水泥的需要性不會改變，但一定要能節能減碳，品質要越來越好，亞泥會一直保持穩健態度，把要做的事情做好，很多綠色建築、材料上的應用，都是要減碳，未來混凝土也一定比現在更好、更減碳。

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另關於AI方面應用，副總暨總廠長張志鵬表示，主要是讓AI結合控制器，讓設備學習AI，製程的部分有多少可以用AI取代人，把一些危險、清理窯磚等工作讓機器去做，可能離AI還有一段距離，但可以先用自動化來取代。

談到中國市場，執行副總吳玲綾坦言，中國水泥復甦不容易，包括基建沒有那麼好、區域差別、生命產業周期等因素，都讓中國水泥復甦不會那麼快；不過，亞泥中國表現還不錯，對於經營跟財務都有信心。

亞泥表示，目前水泥及預拌獲利佔比約2成，其餘轉投資、非水泥事業獲利則占約8成，公司積極發展低碳水泥、高環保混凝土及綠色建材，減碳率達12%至42%，在低碳水泥銷售方面已經有10年以上經驗，並創新開發三元混合水泥，減碳率達46%。

亞泥指出，轉投資嘉惠電力是最大的民營電力業者，天然氣發電較煤氣發電環保，嘉惠電力1年發電量達121萬瓩，可供120萬家戶電力使用，為股東創造合理利潤；此外，亞泥持有遠東集團旗下多家公司股權，並進行策略性及財務性投資，創造穩定獲利。