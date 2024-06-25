熙特爾攜手中央大學　升級智慧微電網控制應用

▲熙特爾新能源董事長林聖澤（左）及熙特爾新能源總經理陳伯勳（右）。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

熙特爾新能源今日宣布以「能源聚合商系統整合技術」為發展願景，結合中央大學「微電網智慧AI整合技術」的學術能量，以安全與永續為目標共同升級電網調控性能及相關策略。

熙特爾新能源於成立於2017年，經營團隊擁有20年的電池技術能力，提供完整的智慧化儲能方案。熙特爾於新店原總部、林口、嘉義、彰化以及高雄已有七個儲能案場，熙特爾亦占有多項實績成效，近期將啟動大型案場，挑戰高倍數營收成長，預計2026年完成IPO，提升市場能見度。

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熙特爾今日宣布與國立中央大學資訊電機學院電機工程系戰略合作，由熙特爾董事長林聖澤，與微電網權威陳正一教授代表簽署「熙特爾新能源 X 中央大學產學智慧微電網控制應用」合作備忘錄。

陳正一目前擔任中央大學電機系主任、並得到中央學術研究傑出獎等多項殊榮，亦為金屬中心儲能系統專案驗證技術專家，且為行政院國家科學技術發展補助計畫、經濟部技術處（SBIR）電子領域等技術審查委員。

此次MOU合作簽署主要有六大重點，因應再生能源波動，提出智能再生能源平滑控制策略，並且建立AI需量調節控制機制、以及能源管理最佳化控制策略。分散式再生能源趨勢之下，建立微電網互聯調度及電力共享機制。針對用電情況、能源樣態，進一步做智能電力品質事件辨識，最後一項則是透過AI技術做到最佳虛擬電廠。

微電網系統的建置可減少輸電過程中的電力耗損，亦可做為大型電網的輔助型區域電網。陳正一教授在擔任熙特爾微電網專業顧問之時，將率領機電教授團隊，將分散式能源電力調度及負載有效管理，配合未來電網智慧化，結合熙特爾打造強韌電力解決方案，提供全方位表前及表後服務，且將能源通訊模組化，達成快速、穩定建置之服務優勢。並將能源AI資訊與智慧電網控制策略進行整合，達成強化微電網能源管理最佳化之目標，並帶來更創新的智慧調控服務。熙特爾亦著重EMS核心之技術開發，能彈性因應不同能源市場及用戶需求。優化儲能安全，結合具備高度能源管理和調控能力，將提高儲能能源效益，為推動再生能源將綠電與永續科技再度升級。

雙方將共同推動，一、有效整合與利用分散式再生能源（太陽能與風力發電）；二、妥善調節表前與表後市場之能源供給，並同步提高電網穩定性；三、依據能源需求及環境狀況彈性地進行最佳配電策略（即時整合新的發電來源）。



經濟部2050年規劃電力能源去碳化，其中總電力60～70％占比為再生能源與儲能規劃。預計2030年台灣儲能市場將累積規模約達7～8GW，容量達20GWh，累計市場規模達新台幣2000億元。

在綠能趨勢之下，熙特爾團隊研發完成「SEETEL雲平台」，透過EMS(Energy Management System)能源管理系統，結合導入BIM(Building Information Model)建築資訊模型、以及AI人工智慧等大數據分析，不僅能透過即時數據監控，提供最佳化演算並延長儲能產品週期，更導入儲能案場模擬功能以及AR技術， 有效建立標準作業流程、提升管理品質，深化為數位能源聚合商。 展現團隊智能永續與在地深耕之決心。