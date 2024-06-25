台灣高品質醫材獲買主青睞　貿協率13家企業搶攻美洲市場

▲台灣高品質醫材備受國際肯定，圖為我國參展團。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

「美國邁阿密醫療儀器設備暨復健保健展(FIME)」為全美及中南美最大的醫療設備及器材專業展覽會，本月19日至21日共匯集超過55國1300家參展廠商盛大展出，而美國為全球第一大市場、中南美洲為近年最具潛力發展區域，為協助我商開拓美洲醫療市場商機，由經濟部國際貿易署主辦，委由外貿協會籌組台灣館。

貿協領軍13家專業醫材業者展出醫院手術改善、AI智慧醫療、健康照護、復健輔助等多樣化創新品項，3天共吸引超過800位專業買主洽詢，包含扮演全球醫療供應鏈重要關鍵的全球第五大美國醫材業者Medline、來自中南美洲前三大市場巴西、墨西哥、阿根廷、秘魯、巴拿馬及哥斯大黎加等較少直接接觸的買主，皆於本次展覽中表達與我商高度合作意願。

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美國重視醫療品質，對於中高階手術及術後相關產品需求明顯增加，本次台灣館高科技產品獲買主青睞，如我國最先進AI肺癌智慧醫療影像的倍智科技即吸引眾多醫療機構駐足詢問，開發高階醫療內視鏡的安奈視科技和透明質酸交聯平台(CHAP)專利技術的科妍生物去年參展後已持續接獲訂單，今年更各接觸到中南美洲至少30家以上潛力代理商，有望擴大中南美洲市占率。

另手術和呼吸相關醫材如精俐的製氧機設備、佳創生技的呼吸麻醉面罩、過濾器以及新萬盟、中衛材料的各項醫療防護耗材，也獲美洲公私立醫院洽談合作細節。

本屆高達八成買主來自中南美，其以醫院家具(如病床)和復健照護為主要需求。高階醫療病床的強盛興以結合智慧化記錄功能拿下以提供高品質享譽全美的A代理商簽訂商務合約；多功能護理軟墊和手術定位墊的錫欣以及養護護具的康璽，因特殊設計和工法受中南美養護機關熱烈表達採購需求。

而專注於醫療敷料領域的俊勇、電動代步車的帝霸興業於本展中新開發20家以上潛力買主，將於回臺後篩選合作物件；專利奈米痠痛貼布且獲台灣精品獎的台灣一條根公司，從開展至展覽最後一天人潮仍絡繹不絕，足見商機之龐大。

為提升參展成效，邁阿密台北經濟文化辦事處處長周啟宇特於展前以交流會和我商分享醫材市場變化，並邀請華裔知名生技企業家許照惠博士講述美洲市場需求；同時貿協達拉斯台灣貿易中心主任賴文毅也分析我企業優勢，讓本團參展企業在參展之餘亦能掌握美洲最新市場脈動，擬定醫材拓銷策略。

為持續拓展全球醫材商機，外貿協會組團以台灣館整體形象參加各項國際醫療專業展，推廣我國企業高品質產品，包括9月新加坡醫療展、10月日本東京國際醫療展、11月杜塞道夫醫療器材展等，詳情可至官網查詢。