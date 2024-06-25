AI綠電需求夯！雲豹能源6日大漲31％　並列18檔注意股

▲雲豹能源。（圖／雲豹能源提供）



記者廖婕妤／台北報導

證交所今（25）日公布18檔注意股，其中雲豹能源（6869）近6個營業日累積收盤價漲幅達31.52％，且6個營業日起迄2個營業日收盤價價差達53元，因此被列為注意股。

AI綠電需求議題持續延燒，能源股近日漲勢驚人，其中雲豹能源6／20、6／21及昨日連拉出3根漲停後，今日也持續噴漲，盤中站上漲停價202元，寫下掛牌以來新高，終場收195元，上漲11元或5.97％，成交量逾3.3萬張。

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不過，漲勢驚人也被證交所盯上，雲豹能源近6個營業日累積收盤價漲幅達31.52％，且6個營業日起迄2個營業日收盤價價差達53元，今日成交量為最近60個營業日日平均成交量的26.11倍，且週轉率為25.94％，因此被列入注意股。

其餘同列注意股的還有亞翔凱基37購03（068613）、亞力（1514）、台船（2208）、翔耀（2438）、盟立（2464）、國產（2504）、星通（3025）、建漢（3062）、精聯（3652）、東台（4526）、光麗-KY（6431）、緯穎（6669）、泰金寶-DR （9105）、越南控-DR（9110）、明輝-DR（911608）、同方友友-DR（911868）、巨騰-DR（9136）。