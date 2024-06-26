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最低工資將討論！　人力銀行：今年平均月薪4.7萬「創10年新高」

（重傳Logo）▲▼金融,投資,鈔票,1000元,消費,台幣,年終,年終獎金,獎金,新台幣,錢,財富。（示意圖／ETtoday資料照）

▲最低工資將討論漲幅。（示意圖／ETtoday資料照）

記者廖婕妤／台北報導

勞動部將在今（26）日下午展開首次最低工資審議會暨諮詢會聯席會議，針對當前景氣和經濟數據討論薪資水平是否有調漲空間。對此，104人力銀行提供相關薪資數據，今年不分產業職務、不分工作年資的平均月薪為4.7萬，年增5.4％，創10年新高；其中最高薪與最低薪產業薪資差距可達57％。

104人力銀行行銷長張寶玲分析，景氣持續復甦，企業預期獲利提升，加上人才缺口已連續16個月突破百萬大關，企業留才攬才難度不低，更願意調薪鎖定好的人才。

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觀察104人力銀行薪資大數據，各產業今年平均月薪，高薪產業第一名為「電腦及消費性電子製造業」為6萬元，第二名為「半導體業」5.9萬元，第三名為「鞋類紡織品製造業」、「投資理財業」、「軟體及網路業」皆是5.5萬元。

薪水落後的產業則有「社會福利服務業」3.8萬元、「婚紗攝影及美容美髮業」與「徵信及保全樓管業」3.9萬元，民生消費業包含餐飲、批發、零售、住宿服務、運動及旅遊休閒服務，平均月薪不到4.3萬元，低於平均小幅落後。

細看63個產業中，月薪低於整體平均4.7萬元的產業有40個，占整體產業數的三分之二，呈現高薪者少、低薪者多的「金字塔型」結構；最高薪的「電腦及消費性電子製造業」為6萬元，比最低薪的「社會福利服務業」高出2.2萬元、57％，高薪產業薪資幾乎1人抵2人。

 

關鍵字： 最低工資104人力銀行薪資差距產業薪資勞動部

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