快訊／00940開獎！首配0.05元　年化配息率6%

▲台股示意。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

股民96萬、擁有「巨嬰」稱號的元大台灣價值高息ETF（00940）今（26）日首度公告配息，每股配0.05元，以今日收盤價10.2元估算，年化配息率率約達6%。

00940預計7月11日除息，7月10日最後買進日，現金股息預計8月1日入帳。

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▲00940淨值組成，可點圖放大。（圖／翻攝元大投信官網）

以元大投信今在官網公布淨值組成中，可供配息成分包括收益平準金0.09元以及資本平準金0.14元，估計此次首配息0.05元小試水溫，先求有再求好，也由於息值低，有利順利填息。

由於00940未演先轟動，成立規模超過1752億元創台股ETF募集紀錄，擁有首檔「10元」、「月月配」題材，又以股神巴菲特選股邏輯為號召，引發投資人瘋狂搶進，成為討論度最高的一檔ETF。

00940建倉期遇到台股創高，股價未達發行價，當時市場一度傳出「配不出息」的質疑聲，股價一直到6月13日才「出運」回到發行價，配息金額從0.03元到0.09元都有人猜。

針對00940首次預估配息公告，元大投信說明，00940可能配息來源主要為成分股所發放的股利所得，以及成分股調整時可能產生的資本利得，其中股利所得為領到企業發放之股息後持續累積入帳，資本利得為成分股若上漲後透過定期調整獲得。以00940目前的淨值組成，現階段配息將以股利所得為主，而00940至6月26日收盤淨值為10.23元，若未來持續高於發行價，每月均可評估配發已實現資本利得，配息能力將更趨穩定，投資人可持續留意。

若已實現資本利得暫不配發，亦會持續留於ETF帳上，計算於每日淨值之內，投資人權益不受影響，並於每月收益分配評價時依當下淨值狀況進行評估。

隨台股持續挑戰新高，依證交所公告至5月底數據，大盤殖利率為2.66%，而高股息ETF聚焦投資高股息個股，從指數選股角度持續具股息優勢，且00940為月初發放配息設計，與多數月中發放配息的季配息、月配息ETF進行搭配，可望達到雙周領息效果。