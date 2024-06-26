▲2024台北國際食品展宅配通提供展場唯一且優惠宅配優惠。（圖／宅配通提供）

記者張佩芬／台北報導

2024台北國際食品展6/26~6/29於南港展覽館一館隆重開展，今年東元餐飲集團主軸以「整合在地、接軌國際、安心餐飲、綠色永續」揭開活動序幕，集團旗下台灣宅配通(2642)連續五年參與台北國際食品展，並致力提供逛展民眾最優質的宅配服務。

東元餐飲集團攜手旗下品牌共同聯展，聯合連鎖速食米漢堡第一品牌的摩斯漢堡、日式精緻創意料理的樂雅樂餐廳、現烤可頌專賣的蜜可頌、日式高級餐飲羽村、京式宮廷盛宴餡老滿、歐亞餐廳MADO、美樂食日式餐飲等國內人氣品牌以及東元電機、台灣宅配通、魔術食品於南港展覽館共同展出，展期四天推出精采豐富的聯合品牌行銷活以及多重會員優惠給消費者最超值的回饋。

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今年東元餐飲集團不僅邀請了日本、韓國、菲律賓、澳洲及印度等超過80個國際品牌，現場超過200樣商品，並融合台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、花蓮縣等在地農漁產品共同登場，推廣美食交流展現台灣創新食力。

台灣宅配通連續五年參與台北國際食品展，致力提供逛展民眾最優質的宅配服務(攤位編號J0502)，展場宅配常溫S95規格優惠價120元/件(原價245元)，附S95規格紙箱乙只(不含離外島、偏遠地區)。鼓勵逛展民眾多利用宅配便捷服務。

此外，大嘴鳥易購首次參與台北國際食品展，提供台灣傳統特色美食。老品牌鬍鬚張超人氣招牌黃金粹魯、雞絲調理包深受消費者青睞。東華傳統古早味麵茶老少咸宜，香醇的麵香懷舊樸素童年的美味。金門天工貢糖甜而不膩堅持手工製作，是遊客去金門必買的伴手禮。大嘴鳥易購精選台灣傳統美食讓您在台北國際食品展一次購足。