卓揆：政院7月籌辦「經濟發展委員會」　會特別照顧中小微企業





▲全國中小企業總會26日舉行會員代表大會，並於會中頒發年度國家磐石關懷獎章。（圖／全國中小企業總會提供）

財經中心／台北報導

行政院長卓榮泰26日出席「中華民國全國中小企業總會第15屆第3次會員大會暨第16屆國家磐石關懷獎章贈獎典禮」，表揚5位受獎人，肯定其對中小企業、企業主及勞工的貢獻。他並宣布，行政院將於7月籌辦「經濟發展委員會」，重視高端科技產業與中小微企業的發展，實現公平分配，未來兩個月，行政院將推動「行動101策略」，實施讓民眾有感的政策，並投入資金、人力，協助中小企業數位及淨零轉型，提升國際競爭力。

卓榮泰致詞時表示，賴清德總統雖未能親自出席今日盛會，但除了透過賀電表達祝福，今日上午賴總統與他開會時，也特別叮嚀他向大家說明，行政院將於下月籌辦「經濟發展委員會」，全力推動未來國家經濟發展目標。

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卓榮泰指出，在未來推動過程中，政府不但注重高端科技產業發展，也會特別照顧中小微企業，將其一併納入國家重要經濟發展指標中，因為他始終相信經濟發展是一個國家繁榮的指標，而公平分配則是一個國家文明的象徵，唯有中小企業好，臺灣經濟才會真正好，也唯有中小企業穩，人民生活才會真正安穩。

卓榮泰指出，主辦單位「中華民國全國中小企業總會」成立於1972年，迄今已超過半世紀，在這段漫長的歲月中，中小企業是台灣唯一的護國群山，許多廠商、從業人員，一直扮演促進國家往前走的推動力量，因此即使臺灣目前已有許多欣欣向榮的高科技產業，大家也始終不會忘記長久以來為台灣打下經濟基石的中小企業。

談及本屆國家磐石關懷獎章受獎人，卓榮泰表示，在管理教育與學術類，臺大管理學院胡星陽院長持續培育優秀人才、落實USR（大學社會責任）、推動政府ESG（環境保護、社會責任與公司治理），並形塑企業永續經營的創新策略，協助企業轉型。在政策與輔導類，前勞動部長許銘春化解勞動爭議、兼顧勞資權益，也推動「安穩工作」、「安心職場」、「安全勞動」三安政策，實在功不可沒。在金融服務類，永豐金控朱士廷總經理運用信用保證機制，協助中小企業取得資金，有利於中小企業的發展與競爭力。在立法與服務類，立法委員林俊憲用心推動相關法案，積極問政，並開創地方產業價值，活絡地方特色，表現優異。在大眾傳播類，年代電視嚴智徑總經理力求媒體產業多元化，培養新血，為新聞把關，並為中小企業提供資訊，增加競爭力及能見度。

▲卓榮泰院長頒獎給磐石關懷獎章受獎人，圖右為大眾傳播年代電視嚴智徑總經理。（圖／全國中小企業總會提供）

卓榮泰指出，在賴總統領導下，行政院已擬定新的策略目標，訂下超越現在的「行動101策略」，並有魄力地提出未來4至8年國家重大發展的遠大目標，希望在未來兩個月中，向人民展現各項有感政策，達成經濟發展、邁向社會文明，以及與世界接軌的目標。

卓榮泰致詞結束後，活動主持人依序介紹本屆國家磐石關懷獎章－管理教育與學術類、政策與輔導類、金融服務類、立法與服務類、大眾傳播類等5位受獎人榮譽事蹟，並親自頒發獎章及獎狀予年代集團總經理嚴智徑 等5位受獎人；隨後，院長偕同中華民國全國中小企業總會李育家理事長、關懷中小企業基金會李成家董事長等貴賓與受獎人合影留念，並逐一握手勉勵。