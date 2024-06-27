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國壽搶頭香！新加坡設SPV　完成6億美元海外債

▲國泰金控在道瓊永續指數評比中，保險產業中排名全球第三、台灣第一。（圖／記者陳依旻攝）

▲國泰金外觀。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

首家於新加坡設立特定目的國外籌資事業（SPV）發債的壽險公司出現！國泰人壽今（26） 日宣布在海外債券市場透過其全資持有之特定目的國外籌資事業 Cathaylife Singapore Pte. Ltd.完成 10 年期 6 億美元次順位普通公司債券定價，定價水準為T10+170 基點(以 10 年期美國公債利率為基準利率)，發行收益率為 5.988%，債券發行評級為 BBB+/BBB+ ( 標普/惠譽) 。

國泰人壽指出，本次債券之發行結構， Cathaylife Singapore Pte. Ltd. 為發行人，國泰人壽為保證人，無條件、不可撤銷地保證該債券到期本息的全額償付。募集資金用途為強化國泰人壽財務結構，充實自有資本及提升資本適足率。本次國泰人壽成功創下台灣保險公司於國際債券市場的首檔美元債券發行，將有助拓展國泰人壽的籌資管道並強化清償能力。

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為協助保險業在 2026 年順利接軌 TW-ICS，保險局於 2023 年 4 月開放保險業得發行 10 年期以上長期次順位公司債籌資，爾後於 2024年 3 月宣布允許台灣保險公司透過SPV發行具資本性質的債券，國泰人壽並於今年 6 月初率先依循相關規範，於新加坡設立全資持有之 Cathaylife Singapore Pte.Ltd.。

國泰人壽本週於 6 月 24 日起進行為期兩天的投資人交易路演，地點選擇在亞太區金融中心新加坡和香港，共吸引超過 90 名投資人參與一對一/多投資者會議，最終於 6 月 26 日成功定價於 T10+170 基點，發行收益率為 5.988%，票面利率為 5.95%，發行規模為 6 億美元，高於原本預估的 5 億美元。以最終認購金額來看，超額認購約 3 倍，投資人屬性分布方面，基金/資產管理公司佔 72%，保險/退休基金佔 17%，銀行佔 7%，其他佔 4%。

Citigroup、J.P. Morgan、Morgan Stanley 為本次發行承銷商。

除了國泰人壽以外，南山人壽在5月30日董事會決議，通過擬在新加坡設立100%持有的SPV，額定資本額2,000萬美元，設立後將以發行具資本性質美元債並以所取得資金進行投資為目的。
 

關鍵字： 國泰人壽SPV海外債

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