統一股東會通過配息3元　中國市場採2原則維持營運

▲統一集團董事長羅智先。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台南報導

統一企業（1216）今（27）日召開股東會，會中通過每股配發現金股利3元，董事長羅智先表示，統一今年會秉持務實勤奮、聚焦經營的方針、不浮躁的態度，致力完成2024年度銷售目標；中國市場則採取穩健、健康2大原則維持營運。

羅智先表示，2023年在全員努力及消費者支持之下，本公司營業額達486億元，年增4.1％，稅後淨利達183億元，年增6.8％，合併營業額達5811億元。今年統一將貫徹「誠實勤道、創新求進」的經營理念，秉持取勢、明道、優術的經營方針，持續強化市場地位與競爭力，開創一個向上提升的未來。

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展望未來，羅智先指出，去年統一企業市值保持於4200億元以上，且名列台灣市值前20名公司，在未來每一天，將持續從過去的製造專業、用心服務，內化到更深層次的風格修養及生活體驗。以貢獻社會便利性為行為準則，逐步達成生活產業目標，秉持務實勤奮、聚焦經營的方針、不浮躁的態度，致力完成2024年度銷售目標，持續為所有股東創造更佳的投資效益。

針對中國市場，羅智先則說，中國的營運採取「穩健、健康」2原則，過去幾年雖然外在環境緊張、競爭激烈，但公司表現還是符合穩健、健康的步驟，在中國市場裡面我們還是很渺小，但只要保持穩健營運，很多目標都可以按計畫持行。