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張國煒說到做到　星宇航空今送件、年底前可望上市

▲星宇董事長張國煒。（圖／記者廖婕妤攝）

▲星宇董事長張國煒。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

星宇航空（2646）董事長張國煒日前在股東會中透露，要拚今年底前上市櫃，根據證交所資料顯示，星宇已經在今（27）日送件申請上市，年底前可望上市。

張國煒在6／14股東會中表示，有初步預定今年底要慢慢上市，但其他細則不方便多說，內部有計畫希望年底上市，會採取多元方式來申請，幾乎就是一般上市了。

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張國煒在股東會中不斷喊話，力拚今年獲利要賺「2位數的億」、10年內獲利率應該可以跟長榮航（2618）、華航（2610）相比，激勵星宇近期股價漲勢驚人，近10個交易日漲幅逾4成，今日盤中最高報28.55元。

截至去年底，星宇實收資本額為208.87億元，累積虧損為115.06億元，累積虧損已達實收資本額二分之一，對此，張國煒表示，這些是疫情期間造成的虧損，且應該會是最後一次虧損；去年獲利1億元，今年預估獲利可以達到「2位數的億」，如果今年沒有奇怪病毒跑出來、世界大戰爆發，應該可以達到目標。

張國煒也說，2026年會是星宇爆炸性成長的一年，將有10幾架飛機要交機，就會存在規模經濟狀況，獲利率應該就可以跟那兩家（指長榮航、華航）相比，會在10年之內完成，也會是台灣民航史有始以來發展最快的公司。

關鍵字： 星宇張國煒

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