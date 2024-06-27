國際展覽物流協會在台舉辦的年會　鼓勵創新和進步

▲左起萬達郭文榮執行長、展覽會議公會張正芬秘書長、銓連林毓桂總經理，展覽會議公會邱揮立理事長、奕達張瑞鈴總經理、奕達張于哲總經理特助。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

首次來台舉辦的國際展覽物流協會(IELA)第39屆年會，於本月24日至26日在台北漢來飯店舉行，並於昨晚在台北的君悅大飯店舉行晚宴及閉幕典禮，活動的一大亮點是工作組的頭腦風暴和展示環節，代表們將共同制作2024-2025年的工作組行動計劃，通過鼓勵創新和進步來推動協會邁向更高的高度。

這場備受期待的活動匯聚來自全球的展覽物流專業人士，共計318位代表來自44個國家，156家企業，為與會者提供了一個獨特的交流、知識分享和商業機會的平台。

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IELA在促進展覽和活動物流行業方面發揮著關鍵作用，提供了最佳平台讓專業公司能夠聯繫、合作並建立長久的合作夥伴關係。通過像年會和合作夥伴活動這樣的舉措，IELA繼續推動行業向前發展，促進該領域的增長。

大會指出，第39屆年會和第11屆IELA合作夥伴活動由三家來自台灣的知名IELA會員公司共同主辦：銓連股份、奕達運通、萬達國際物流。他們的寶貴支持和專業知識確保了此次國際聚會的成功。

在6月26日的晚宴上，IELA很榮幸的歡迎經濟部國際貿易署李冠志副署長，展覽暨會議商業同業公會邱揮立理事長及張正芬祕書長。他們的出席進一步突顯了此活動的重要性，並強調了政府對展覽和活動物流行業的承諾。

在大會期間，進行新一屆管理委員會的選舉，確保未來幾年內IELA的強大領導力和代表性。

IELA非常自豪地歡迎在2023年6月至2024年6月期間加入協會的14位新會員。這些來自意大利、土耳其、斯里蘭卡、芬蘭、阿聯酋、中國、泰國，特別是兩個白點國家——澳大利亞和新加坡的新會員將被介紹並頒發會員證書。

IELA將於2025年6月慶祝其成立40週年，下一屆年會將在日內瓦舉行。這一里程碑式的活動將標誌著展覽物流行業四十年的卓越與合作。