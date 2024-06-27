新青安核貸戶數新北近2成最多　年限逾30年占5成

▲新青安貸款被認為推升房地產大漲因素之一。（圖／記者陳筱惠攝）

文／中央社

財政部今天公布新青安房貸數據，自去年8月至今年5月底，以區域核貸戶數觀察，新北市占近2成最多、高雄市近15%居次、台中市14.23%居第3；就房屋總價而言，1500萬元（含）以下占比達約78.2%；貸款年限落在31年至40年者，達到5成。

央行啟動升息循環後，房貸利率衝破2%大關，為減輕民眾購屋負擔，財政部轄下8大行庫的青安貸款，自去年8月1日起放寬各項條件。新青安政策推出後，催出首購買盤，卻衍生轉租、人頭戶等問題，引發外界高度關注。 為防杜新青安遭不當濫用，財政部已要求各行庫強化貸前、貸後管理機制，新貸戶也必須簽自住切結書，若違反規定，將終止利息補貼，返還自違規事實發生日已撥補的補貼利息，並重新核定貸款條件。

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行政院會今天新增規定，去年8月1日以後經銀行核貸新青安優惠貸款者，自今年6月27日起，不得再次申貸此優惠貸款。 財政部次長阮清華、國庫署長陳柏誠進一步召開記者會，分析新青安貸款辦理情形。累計去年8月至今年5月底，阮清華表示，新青安撥貸戶數5萬7980戶、金額逾4281億元。以年齡層來看，39歲（含）以下占72.99%、40至49歲（含）占21.68%，50歲（含）以上僅5.33%。

阮清華強調，行庫辦理新青安，絕對遵守授信5P原則，注意客戶收入以及還款能力，是否與購買的房屋價格匹配，沒有經濟能力者，行庫不會撥貸，希望外界不要把公股銀「當作塑膠」。 此外，觀察核貸戶縣市分布情形，阮清華指出，新北市占19.95%最多，高雄市14.92%居次；同時，除連江縣，全台其餘21縣市均有民眾辦理新青安房貸。

針對房屋買賣總價情形，阮清華表示，1500萬元（含）以下占比達約78.2%，包含800萬以下占28.77%，801萬至1000萬（含）占16.96%，1001萬至1500萬（含）占32.47%，顯示申貸民眾所購房屋，以低總價為主，借款人應有衡酌其財務還款能力，購買與其財力合宜的房屋。

阮清華補充，新青安申貸戶購買房屋總價，落在1501萬至2000萬（含）占約13.52%，超過2000萬僅占約8.29%。

核貸年限部分，他指出，以31年至40年此區間貸款戶數占比50.01%為最高，顯示新青安貸款延長貸款年限，有效減輕民眾每月償還貸款及初期還本資金壓力，寬裕購屋財務規劃彈性，切合民眾實際需要。

青安貸款自去年8月1日起放寬各項條件（即外界稱新青安），利率方面，目前公股行庫與內政部住宅基金合計補貼2碼（0.5個百分點）至2026年7月31日止，另最高貸款額度提高至新台幣1000萬元、貸款年限延長至40年，寬限期延長至5年等。