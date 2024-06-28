IMF示警Fed應保持謹慎　「至少等到年底再降息」

▲美國聯邦準備理事會（Fed）。（圖／路透）

記者廖婕妤／綜合報導

國際貨幣基金組織（IMF）總裁Kristalina Georgieva在27日表示，聯準會（FED）應該至少等到年底才開始降息。她強調，美國是唯一一個經濟增速高於疫情前水準的20國集團（G20） 經濟體，「強勁」成長顯示通膨持續存在上行風險。

根據《CNBC》報導，Kristalina Georgieva指出，「我們確實意識到重要的上行風險，考量到這些風險，我們認為FED應將政策利率維持在當前水平，至少到 2024 年底。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

自 2023 年 7 月以來，聯準會的聯邦基金利率一直維持在 5.25% 至 5.50% 區間。

IMF 預測，聯準會最重視的通膨指標—核心個人消費支出物價指數 2024 年底將達到 2.5% 左右，並在 2025 年中期達到聯準會 2% 的目標，比聯準會自己預測的 2026 年還要快達標。

Georgieva表示，聯準會升息周期期間美國經濟的強勁，得益於勞動供給和生產力的增加，同時強調需要有「明確的證據」表明通膨在聯準會降息之前已降溫至 2% 的目標。

儘管如此，IMF 對通膨下行趨勢的「較樂觀」評估，是基於美國勞動市場降溫和消費需求減弱的跡象。

Georgieva強調，「我想強調，我們從過去幾年中學到的教訓是，我們正處於一個更加不確定的時期。這種不確定性依然存在眼前。然而，我們有信心，聯準會將以其過去一年所展現的謹慎態度，順利度過這段時期。」