台達電股價刷新高！市值破兆元　外資調高目標價衝428元

▲ 台達電總部 。（圖／記者湯興漢攝）

記者廖婕妤／台北報導

台達電（2308）今（28）日早盤股價衝至396元創新高，美系外資出具最新報告，看好受惠伺服器／資料中心的內容及價值成長推動毛利率及投資價值，調高目標價，由原先的360元調高至428元；同時調高今年起連3年每股盈餘預估值。

台達電本周股價多有表現，多次創下歷史新高價，且市值衝破兆元，今日早盤一度衝高至396元再刷新高後小幅拉回，至中午股價來到388.5元，上漲2元或0.5%。

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美系外資表示，台達電在電源（尤其是AI伺服器）領域處於領先地位，預估在伺服器/資料中心（DC）領域更廣泛的產品將在未來幾年推動內容價值和利潤成長。除風扇和散熱（佔2023年銷售額的9%）之外，台達電還在將業務擴展到液體冷卻領域（冷盤、CDU、歧管、風扇門等），台達電目標是成為全球CSP和ODM的解決方案提供者和重要合作夥伴。

儘管人工智慧(AI)伺服器機架的平均售價較高（例如Nvidia GB200機架的200萬~300萬美元），但人工智慧伺服器BOM成本僅為2%，預估電源和冷卻的內容/價值將顯著增長。

美系外資指出，預估台達電毛利率在2025-2026年持續成長，主要是受惠於人工智慧業務（電源、氣體/液體冷卻、資料中心基礎設施、被動元件）。在Nvidia GB200推出後，美系外資預估液冷是未來趨勢，具有更高的運算能力和更高的AI機架密度。美系外資的美國工業團隊預估液冷資料中心基礎設施市場2025年和2026年將成長一倍以上。

美系外資說，AI PC是另一個潛在帶動台達電成長的因素，除伺服器/資料中心外，預估從2025年開始，人工智慧PC（配備NPU）的採用率不斷上升，可能使台達電受惠於更高的功率瓦數和能耗的電源供應器。

根據美系外資的測試，AI PC功率將達到100-300W（包括AI遊戲PC），而普通PC型號為40-100W。

美系外資此次調高台達電2024-2026年獲利預估，幅度1~7%，分別由13.47元、15.7元、17.24元調高至13.66元、16.45元及18.51元，主要是反映人工智慧(AI)業務帶來的內容/價值成長和毛利率上升。