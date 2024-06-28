只剩3天！想買第二張意外醫療實支　找這3家保險公司

▲保戶應趁現在檢視意外醫療保障，若覺得不足應盡快購買。（圖／鏡週刊提供）

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金管會改革醫療實支險，7月1日後只收正本醫療收據、且採差額理賠的方式，而意外醫療實支險也在影響範圍內。目前仍有少數幾家壽險公司能收副本意外醫療收據理賠，若想提高保障，保戶要趁現在檢視保單，若不足，應該盡快投保。

金管會改革實支險，不讓保戶用生病來賺錢，日後醫療支出只能以正本理賠，且金額不能超過當次醫療支出上限；此一政策影響的不只是住院醫療實支險，連意外醫療實支險也一併會納入改革之中。近期，已有保險公司計劃改版意外醫療實支，有需要的保戶該趁現在補足不足的保障。

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像是富邦人壽就宣布數張意外實支醫療險，只銷售到6月30日；值得一提的是，因為準備下架的意外實支醫療險，雖只收正本醫療收據，但卻是目前業界僅剩具有保證續保機制的商品，引起壽險界震撼。

針對意外醫療實支險，多數保險公司在約定條款上都會寫需要正本理賠，但實務投保上有相當的融通空間。永旭保險經紀人業務協理吳則旻解釋，依據「人身保險商品審查應注意事項」第48條規定，若保戶在投保第二家保險公司意外實支險時，有告知有其他意外醫療保單、且第二家保險公司願意承保，就能以副本醫療收據的方式申請理賠，「收據副本的意義在於，證明此醫療事故真的有存在。」吳則旻強調。

新規定實施前，市場還有少數幾家願意收第二張意外醫療實支的公司，雖然離7月1日不過剩下3日，但若保險公司願意收件、還是有承保的可能，例如國泰人壽、台銀人壽、全球人壽，若想增加意外醫療保障的民眾，確實能趁新規定實施前加保。國泰人壽表示，目前意外醫療實支險是收正本收據理賠，未來將配合示範條款之實施，酌修條款文字。

事實上，由於意外醫療險年繳保費便宜且相當實用，以職業類別第一等級、30歲女性為例，年繳保費才1000多元，但保額是3至5萬元；就像意外治療常見的PRP（高濃度血小板血漿，增生治療一種）自費一針需1.6萬元，此屬於意外醫療險理賠範圍，如果有2張意外醫療險，就能拿到3.2萬元的理賠金。但新制上路後，相同的意外事故最高就只能拿到1.6萬元。也因此，現在應該盡快盤點手中保單，需加保的動作宜加快了。



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