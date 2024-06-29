Nike銷售預警！昔日華爾街寵兒　今嚇壞分析師撤回買入評級

▲美國運動品牌大廠Nike。（圖／達志影像／美聯社）

記者廖婕妤／台北報導

知名運動鞋品牌Nike日前下修2025年財報展望，並指出未來1年銷售將放緩，使得華爾街對於Nike股價前景跌至近6年來新低，但在此之前，Nike曾經是華爾街分析師的寵兒。

根據《彭博社》報導，Nike一直被Adidas等競爭對手比下去，其令人失望的前景，導致摩根大通、摩根士丹利和瑞銀集團等至少7家經紀商放棄曾經看漲的看法，並轉為觀望，將Nike的評級分數下調至3.8分，寫下2017年以來最低水準。

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瑞銀分析師Jay Sole說，Nike的基本趨勢「比我們意識到的要糟糕得多」，認為Nike的業務應該進行大規模調整，並將該Nike的建議評等從買入降級為中性。

Nike曾是華爾街分析師的最愛，但最近幾個月，Nike流失了大批粉絲，因為像是On Holding AG、Hoka、Adidas等競爭對手，不斷透過推出創新款式來吸引消費者，並且提高了市占率。

Nike周五股價下跌近20%，寫下23年來單日最大跌幅。華爾街周五紛紛調降Nike評等，摩根士丹利將Nike下修至中立評等。在彭博社追蹤的分析師中，有21個分析師給Nike買入建議、20個持有、3個賣出，平均目標價為95美元。