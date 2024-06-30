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每周消費2萬元　黑卡會員怒「肉品、海鮮變貴」：不如去其他賣場

▲▼北屯好市多,台中,北屯,美式賣場,大賣場,costoco。（圖／記者許權毅攝）

▲原PO抱怨好市多的價格越來越貴。（示意圖／記者許權毅攝）

記者施怡妏／綜合報導

知名美式賣場好市多（Costco）是許多民眾採買食材的地方，想一次購齊大批物品時十分便利，不過一名黑卡會員抱怨，好市多的商品「越來越接地氣」，想買國外的醬料、肉品都買不到，而且雞肉、豬肉、海鮮類的商品價格也比其他台灣賣場還要貴，傻眼直呼「沒什麼好東西買」。

有網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，每周會到好市多消費1至2萬元，每次都認真在比價跟看品質，發現雞肉、豬肉及海鮮價格都比市場或大賣場貴很多，「品質還不穩定」。

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他指出，加入好市多，就是為了買到外面買不到的特殊商品，但現在連國外或自有品牌的香料、醬料、Prime的肋眼、紐約客也都買不到，客服解釋因為台灣市場只吃嫩肩里肌跟牛小排或和牛，所以不進其他種Prime的肉品，「讓我感覺嘲笑台灣人只吃牛小排，吃不起好一點的肉嗎？」

他建議大家，如果只需要這幾種商品，不如直接去其他本土賣場買就好，好市多便宜又好的東西真的不多，能買的只剩下酒水、冷凍蝦、看運氣的有機品質蔬菜、水果類、熟食，「黑卡一年比一年的回饋少，因為沒什麼好東西買，有些產品貴不代表品質好」。

貼文曝光，不少會員超有感，「早就發現了」、「熱狗也很接地氣啊，本來是歐美尺寸一根就能吃飽喝足，現在也縮水變亞洲尺寸了」、「香料真的可憐到不行、品項越來越少」、「原本常買生食回來，但最近品質真的不穩定到放棄購買」。

但也有網友緩頰，「大家需求不一樣，如果真的什麼都比外面貴，肯定沒人願意為卡費買單，但是對我而言優惠變少是有感的，畢竟有些優惠不是我需要的」、「我家旁邊就是本土賣場，品項肯定多，但是價差絕大部份是好市多便宜」。

關鍵字： 好市多商品品質價格黑卡

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