鴻海除息好揪心！填5成後殺到貼息　權值股失色指數重挫逾200點

▲鴻海進行除息交易，受許多投資人關注。（圖／記者李毓康攝）

記者楊絡懸／台北報導

代工大廠鴻海（2317）2日進行除息交易，每股配發5.4元現金股利，為1991年上市以來新高，且連續五年達5成以上的配發率。鴻海投資人前一日先行卡位等填息，除息參考價為210.6元，2日早盤以212元開出後緩步徘徊，最高觸及213元填息近5成又折返到210元一度陷貼息，距離填息仍有一段距離。

台股2日以23,012.74點開出，下跌45.83點，跌勢擴大，指數一度下挫逾200點，失守23,000點大關，其中，台積電（2330）下跌8元至960元。觀察台股重點，鴻海除息預期鴻海發行市值將減少約新台幣748億元，占大盤指數約23.64點。

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此外，法人也關注本周大事，包括歐洲央行年度論壇、美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）談話，尤其6月會議紀錄及非農就業等經濟數據，都關聯到通貨膨脹及利率的發展。

台股進入除權息旺季，包括鴻海在內，7月2日將有15家上市公司除息。證交所表示，這15檔將影響台股加權股價指數約38.57點，其中，鴻海發行市值將減少約748億元，占發行量加權股價指數約23.64點。

鴻海今年盈餘分派總計發出748.6億元現金，每股配發5.4元的現金股利，並且是連續5年達到5成以上的配發率。以鴻海創辦人郭台銘截至今年5月持股近174.22萬張估算，除息後預計可領到逾94億元現金。

鴻海5月營收5,501.57億元，月增7.68%，年增22.06%，為歷年同期新高；累計今年前5個月營收2.38兆元，年增1.73%，扭轉今年以來衰退步調。鴻海認為，第二季雖然是傳統淡季，但主要產品進入新舊產品轉換期，加上AI伺服器產品需求高於預期，營運有機會呈現年季成長表現。