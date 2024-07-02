台股ETF受益人870萬續創18周新高 00919周增3萬人最旺

根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，62檔台股ETF受益人最新一周增加13萬9255人，來到870萬0810人，為連續18周創新高；進一步觀察，上周台股ETF中受益人增加的有45檔，其中剛除息的群益台灣精選高息ETF（00919）一周增加30,077人奪下人氣王。

日圓現鈔「0.2050」刷38年最甜！ 10萬台幣多換3.6萬日圓

日圓探底，台銀今（2）日上午近11點現鈔賣出價開出0.2050的價格，再探38年最甜，以10萬元台幣可多換3.6萬日圓。

雲豹能源關不住！今創269元新高 公司債同列處置

雲豹能源（6869）近日挾著AI綠電利多股價連漲，上周五起遭證交所處置關禁閉，股價每5分鐘撮合一次，但1日仍強勢亮燈，衝上254元新高價，今日再衝高來到269元，就算被關仍止不住漲勢。

黃仁勳AI妖股再漲停！慧友從25.8元起飛 一路攻上89.5元寫歷史新高

妖股漲勢不停！「黃仁勳概念股」慧友（5484）2日以84.6元開出，原先還些微收斂，開盤不到15分鐘直飆漲停價89.5元，寫下股價歷史新高，繼前一天亮燈後再飆出一根漲停板，妖股色彩濃烈，受投資人矚目。

鴻海除息好揪心！填5成後殺到貼息 權值股失色指數重挫逾200點

代工大廠鴻海（2317）2日進行除息交易，每股配發5.4元現金股利，為1991年上市以來新高，且連續五年達5成以上的配發率。鴻海投資人前一日先行卡位等填息，除息參考價為210.6元，2日早盤以212元開出後緩步徘徊，最高觸及213元填息近5成又折返到210元一度陷貼息，距離填息仍有一段距離。

聯電除息3元「早盤貼息6成」 股價下跌逾3％

晶圓代工大廠聯電（2303）今日除息3元，不過今日股價開低走低，早盤持續處於貼息狀態，貼息更達六成。

00929、00934配息兩樣情！ 雙雙爆逾10萬大量

首檔月月配台股ETF、復華台灣科技優息（00929）與中信成長高股息（00934）公告配息後股價反映兩極，今（1）日開盤不到1小時雙雙出現約10萬張大量灌入，其中00929盤中一度跌逾1.15%、00934則是因年化配息率逼近2成漲逾2%。

00929配息首見下降！高股息成分股殖利率僅5% 達人：是警訊

首先跟大家回憶一下之前提過的概念，高股息ETF的初衷主要由「股利所得」配發，「資本利得」在多頭市場時較有機會，尤其以「成立期間越短的ETF」帳面要有充裕資本利得配個3-5年幾乎不可能；而「收益平準金」是輔助性質的，只有投信業者能證明「原本股利所得要配發的股利，因為突然湧進太多投資人而被犧牲，所以可以拿出來配」。

00934年化配息逼近2成 老手引「00936慘案」拋3大潛在危機

去年11月掛牌的中信成長高股息（00934）迎來首度配息，7/1日公告第一階段分配評價結果，預估將配發0.33元；以7/1日收盤價20.62換算，單次殖利率1.6％、年化配息率達19.2％，逼近兩成水準。由於配息數據看起來「太美麗」，所以老牛還是要提醒大家有3點潛在危機

海岬型船日租漲破3萬美元、單日漲10% 中小型船9月看升

散裝船運市場的波羅的海乾貨船綜合指數(BDI)昨(1)晚大漲108點，全靠海岬型船拉升指數達到2158點，該型船昨日現貨市場日租上漲2881美元，日租來到31,483美元，漲幅10.09%。中小型散裝船目前正處於7、8月傳統淡季，運價小幅下修，但都還有三到五成毛利率，估計9月開始運價就會明顯上升。