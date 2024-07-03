陽明獲頒AFLAS「亞洲區間最佳航商獎」　已連續九年獲獎

▲環明(上海)葉文忠副總經理(右)代表陽明海運出席受獎。（圖／陽明提供）

記者張佩芬／台北報導

「2024亞洲貨運物流暨供應鏈大獎」(Asian Freight, Logistics & Supply Chain Awards，簡稱AFLAS)由知名航運媒體Asia Cargo News主辦，為國際物流供應鏈相關業者所關注的指標獎項之一，今年陽明海運獲頒「亞洲區間最佳航商獎」殊榮，由陽明集團子公司環明(上海)國際船務代理公司葉文忠副總經理代表出席於上海舉行的頒獎典禮，感謝客戶對公司服務的信賴與支持。

陽明海運自2016年起，已連續9年榮獲AFLAS獎項，今年第7度以「亞洲區間最佳航商獎」獲全球Asia Cargo News讀者票選青睞，彰顯陽明海運於亞洲區間航線的服務品質深獲業界及客戶肯定。因應全球供應鏈變化與維持全球航線之穩定轉運服務，陽明海運持續深耕亞洲區間市場並優化服務航線網絡，目前在該區間共提供每週38航次之固定航班予客戶選擇使用。

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陽明今年3月新闢及調整日本航線JKX及JTS，持續強化陽明海運在日本市場的航線競爭力，優化東北亞區間航線布建，同時對既有的PAS航線進行船舶升級，延伸服務至越南胡志明，進一步深耕東南亞市場，提供縝密的貨櫃運輸服務，滿足不同運輸需求。

陽明海運致力精緻化的全球海運運輸經營，藉由提供完整可靠的全球貨櫃航線網絡與精進數位e化功能，提升客戶滿意度，並因應減排趨勢，自今年起於不同航線擴大使用生質燃油，積極降低船舶營運產生之溫室氣體排放，提供客戶更環保之海上運輸服務。