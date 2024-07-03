慧洋H1自結每股稅前盈餘4.31元　下半年審慎樂觀

▲慧洋海運。（圖／慧洋提供）

記者廖婕妤／台北報導

慧洋海運（2637）今（3）日公告6月營收，受惠散裝市場在今年農曆春節期間淡季不淡，運價指數基期較高，而Q2傳統旺季指數表現穩健，挹注上半年獲利成長，6月合併營收為18.34億元，年增20％，營業利益為7.24億元，稅前盈餘為6.18億元，自結每股稅前盈餘為0.83元；累計前6月合併營收為102.24億元，年增23％，營業利益為35.48億元，稅前盈餘為32.15億元，自結每股稅前盈餘為4.31元。

慧洋表示，5月下旬中小型運價指數雖微幅下滑，自6月份起又逐漸回升，Q2整體而言屬穩定向上，公司6月份營業利益率高達39％，為今年以來新高，Q2平均則為38％，今年以來受到各地政經狀況不穩定的影響，烏俄戰事延宕、紅海危機難解，使得全球船舶周轉率下降，再加上今年散裝新造船交付量偏低，慧洋樂觀後市表現。

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船隊營運方面，慧洋指出，今年4艘新船均已交付完畢並簽訂3年以上的穩定租約，平均毛利率高達5成，慧洋長期佈局節能船舶，自2022下半年以來，所有新造船皆為符合NOx第三期排放標準的環保節能船，廣受租家青睞，在租金議定方面更具競爭優勢。

展望下半年，慧洋維持審慎樂觀態度，市場即將邁入7、8月歐美市場暑假，然截至6月底各類型散裝運價指數並未明顯下滑，仍可望維持一定營運表現，而慧洋亦將依市況適度處分老舊船舶，不僅維持船隊運力最佳狀態，亦可適度優化財務結構，朝全節能船隊目標持續邁進。