東森購物花990元買食品百萬獎已入袋　3、4月雲端發票獎10人未領

▲東森購物網。（圖／東森購物提供）

記者陳瑩欣／台北報導

今年3-4月統一發票領獎效率超高！財政部統計發現，雖然距離9月5日兌領期限還有2個月的時間，但17張千萬特別獎中已有12人完成領獎，200萬獎則有11人領走，雲端發票百萬獎也有超過20人完成領獎，其中民眾在東森購物花990元購買食品幸運中百萬，獎金已經入帳。

財政部表示，3-4月統一發票開出大獎還有20人沒現身領獎，仍提醒中獎人要在9月5日前完成領獎，逾期充公。

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未領發票中獎明細：

3-4月千萬發票「44140251」未領5張，領獎期限至113年9月5日

1、market便利購家樂福超市／新北市土城區學府路2段210號地下2樓

食品等，65元



2、Uber Eats／新北市五股區五權五路27號3樓

外送費等，34元

3、蜜鄰便利超市／台中市西區忠明南路20、22號1樓

飲品，26元

4、中油CPC／雲林縣口湖鄉中正路1段99號

汽油等，1224元

5、7-ELEVEN／高雄市楠梓區右昌街148號1樓

飲品，51元

3-4月統一發票200萬「14715309」5張未兌領，領獎期限至113年9月5日

1、台灣大哥大／台北市信義區菸廠路88號12樓

電信費，599元

2、foodpanda／台北市信義區忠孝東路4段555號14樓

外送費等，43元

3、台灣大車隊／台北市中山區濱江街136號

物品等，1,178元

4、全聯福利中心／宜蘭縣冬山鄉冬山路1段837號1樓

食品等，641元

5、萊爾富Hi-Life／嘉義市西區文化路87號1樓

菸品，85元



3-4月期雲端發票專屬百萬中獎未領10張，領獎期限至113年9月5日

1、App Store／台北市信義區

訂閱費，60元

2、App Store／台北市信義區

應用程式，533元

3、7-ELEVEN／台北市大安區安和路1段86號

食品等，252元

4、蝦皮購物／台北市信義區忠孝東路4段555號17樓

物品，384元

5、Xsolla／台北市中正區

電玩遊戲，990元

6、遠傳電信／台北市內湖區瑞光路468號5樓

電信費，1,233元

7、台灣電力公司／新竹市東區中華路2段400號

電費，4,361元

8、中華電信／花蓮縣花蓮市中正路595號

通話費，522元

9、桃園長庚轉運站／桃園市龜山區復興街7號

停車費，40元

10、科技紫微網／新北市汐止區新台五路1段75號4樓之3

服務費，360元