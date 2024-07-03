中信金董事前進澎湖　投入海草床復育

▲中信金控獨立董事劉長春（中）、楊聲勇（右一）、許文彥（左一）、季崇慧（右二），與幕僚長暨發言人高麗雪（左二）前進澎湖協助建置潮間帶海草復育種原庫。（圖／中信金控提供）

記者陳瑩欣／台北報導

中信金關注永續，支持澎湖漁業生物研究中心（簡稱「澎湖中心」）建置潮間帶海草復育種原庫，今（3）日由中國信託金控企業永續委員會召集人劉長春與獨立董事楊聲勇、許文彥、季崇慧，以及中信金控幕僚長暨發言人高麗雪前進澎湖港子海草復育區，與當地社區民眾一同種下1500株卵葉鹽草、單脈二藥草及甘草，並流放5萬尾遠海梭子蟹苗，以實際行動響應聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）第14項「永續海洋與保育」。

活動前由農業部資源永續利用司司長莊老達、農業部水產試驗所所長張錦宜、澎湖縣農漁局局長陳高樑分享澎湖海草復育現況與後續規劃。

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中信金控獨立董事楊聲勇表示，中信金控長期聚焦慈善、體育、反毒、教育及藝文五大公益面向，且持續關注自然與生物多樣性議題。身為永續金融先行者聯盟成員之一，本次參與的獨立董事皆為中信金控企業永續委員會成員，以身作則投入環境保育，響應低碳轉型與永續變革。海草床可維繫海洋生態系與累積海洋碳匯，攜手在地的大、小朋友培養愛護生態、保護生物多樣性的永續意識，深具教育意義，也期盼將重要的海洋生態保育觀念向下扎根。

海草床為海洋生物生存重要場域，捕碳速度比熱帶雨林快35倍，還有儲碳與固碳的作用，碳封存量約占全球藍碳10%；然而海草床面積逐年流失，中信金控今年3月宣布攜手農業部水產試驗所投入澎湖海域海草床復育專案，支持澎湖中心辦理海草復育，5月已種植共1,300株卵葉鹽草、單脈二藥草及甘草三種海草，並放流厚殼淺蜊，兩個月來穩定成長，加上本次活動種植與澎湖中心自行復育，預計可復育近5,000株海草，並透過復育工作坊、教育宣講等活動，邀請社區民眾積極響應，達到保護海草床之目的。

中信金控亦為全台第一家加入「自然相關財務揭露工作小組」（Taskforce on Nature-related Financial Disclosure, TNFD）的企業，將持續掌握自然與環境相關的風險與機會，關注氣候以及自然生態議題，與利害關係人議合，減少業務對自然環境造成負面影響，實踐永續淨零及生物多樣性維護的目標。