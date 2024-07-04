倍米搶進歐洲三電市場　深入馬牌有望雙向合作

▲倍米董事長陶治中與馬牌電池系統PM Markus Czernek（右）及亞洲CES部門主管Daniel Magon（左）。（圖／倍米提供）

記者高兆麟／綜合報導

國內電池大廠倍米科技日前參加2024年日本汽車工程展覽會，除了開拓日本市場外，也藉此機會拜訪歐洲參展廠商，希望也能打開通往歐洲市場大門，此次倍米董事長陶治中，也到德國馬牌攤位拜訪，更透露雙方有望達成合作，倍米除了可以採用馬牌電控解決方案外，更有機會成為電池供應商。

對於倍米除了做電池，更能提供三電系統整合解決方案，馬牌電池、油電系統PM Markus Czernek及亞洲CES部門主管 Daniel Magon兩人表示高度興趣，在攤位中和陶治中就倍米電池應用進行深度討論，陶治中表示，目前馬牌有三電解決方案，雖然和倍米有高度重疊性，然而目前雙方有兩種合作模式，一是由馬牌在旗下解決方案導入倍米電池，二是未來倍米可採用馬牌的電控模組，配合自家電池出貨。

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陶治中也向兩人表示，他看好目前馬牌主攻歐洲市場，倍米可以以較低的價格，更高度數的電池，成為馬牌在歐洲市場的下包商，打入馬牌供應鏈。

Markus Czernek則提問，認為日本和歐美市場最大區別，就是日本車通常電池度數很小，但歐美市場需要的是大電池，想了解倍米是否能夠做到大電池，對此陶治中則信心滿滿強調，倍米已經可以提供473度的電池給大巴車使用，因此這部分不是問題。

陶治中更向兩人指出，馬牌是整合供應商，因此會需要很多供應商支援，倍米的優勢在於電池技術，可以用更低的成本，在不犧牲安全性的情況下，提供一樣大度數的電池，因此相當看好倍米加入馬牌供應鏈，可以為整體電池供應帶來相當大的優勢。

在雙方進行討論後，也互換聯絡窗口對接方式，允諾展會結束後，將雙方有望合作的產品進行交流簡報，尋找最有利的合作方式。

除了拜訪馬牌外，倍米開拓海外市場更不遺餘力，此次在展會中，也受MARKLINES邀請參觀，MARKLINES是一家全球性汽車資料平台，可以一站式搜尋電動車供應商資料，內容相當詳盡，可以查閱所有的零部件廠商資訊，包含產品、客戶、營收等。

MARKLINES資訊平台銷售總部全球資訊二部主管熊野智幸也邀請倍米登入平台，熊野表示，倍米目前事業版圖橫跨兩岸三地及美國，希望之後可以和公司做訪談及產品登錄，一方面除了可以完整資訊平台，另一方面也可以讓倍米有更多曝光機會，掌握海外商機。

而對此陶治中則相當正面看待，表示先前其實阿里巴巴平台就曾經找過公司接洽，不過現在如果能登上MARKLINES，相信對於倍米被海外車廠看見的機會會放大很多，使用這個平台，一方面除了可以讓公司知己知彼外，也有望藉此讓世界看見倍米，進而帶來陌生訂單機會。