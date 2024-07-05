萬人調查：預期退休金增至1403萬元　定期定額+及早規劃提升達標信心

▲萬人大調查發現，國人平均預期退休金為1,403萬元，其中基富通客戶，達標信心度高於一般民眾。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者胡至欣／採訪報導

由集保結算所子公司基富通證券執行的「好好退休準備平台」進行疫後規模最大的「萬人退休大調查」，發現超過6成民眾將「退休準備」做為重要理財目標，而且平均預期退休金為1,403萬元，較疫情前調查多了300萬元，顯示國人退休準備意識提高，其中基富通客戶，對於達成退休金目標的信心度高於一般民眾。

▲集保結算所暨基富通董事長林丙輝。（圖／記者劉亮亨攝；以下同）

集保結算所暨基富通董事長林丙輝表示，「可以講說，『有準備退休』的或『有退休準備』的，就是我們基富通的客戶，沒進來的就是還沒有準備退休的人，透過兩次調查、從四年前到現在，也可以發現，基富通客戶普遍退休意識有所增長，對退休金的準備也有一些進步了，然而目前仍有6成民眾，尚未開始退休規劃或仍在研究中，這是基富通需要再多加努力的地方。」

▲「萬人退休大調查」發現超過6成民眾將「退休準備」做為重要理財目標。

進一步分析，基富通客戶在退休準備上展現更積極的態度，超過5成已有完整退休規劃，並且按部就班執行中，達成目標信心比例達57.7%，高於一般民眾的35.3%，也較2020年調查結果的52.8%，提升4.9個百分點；另外，預期退休年齡平均為61.4歲，也比一般民眾的62.5歲還提早，都再再凸顯「好好退休準備」平台的重要性。

▲「好好退休準備平台」為民間最大的退休自選理財方案。

林丙輝強調，「我們努力推廣，一般大眾慢慢也都接受，像現在平均客戶年齡大概到40幾了。退休準備應該及早開始，不能等到要退休了才開始準備，會來不及！年輕時就要開始規劃，從好好退休延伸到好好長大，父母也知道要幫小孩開始準備，定期定額、然後用基金，有專業的專家操盤、有紀律的投資理念，甚至擴及到變成一輩子的理財態度。」

▲專家篩選58檔基金、終身0手續費、低經理費。

由集保結算所主辦於基富通上架的「好好退休準備平台」，為民間最大的退休自選理財方案，藉由專家嚴選把關、終身0手續費、低經理費機制，提供適合長期理財的基金，希望透過業者共同讓利減輕國人的理財成本。林丙輝進一步指出，「今年新增基金有6檔，保險也有1家，目前累計共58個基金產品可以投資，保險的話有17家，我想應該都有非常豐富的產品可以讓他投資。」

▲林丙輝期望尚未開始退休規劃的人，將退休準備的工作放心交棒給基富通。

「好好退休準備平台」根據產官學界制定的6大機制篩選基金，並定期召開委員會檢視汰弱留強，自成立以來截至今年6月底，「好享退」與「好好退休」兩大專案前後總計引導超過10萬名國人自主儲備退休金，整體實際報酬皆為正數，印證定期定額分散投資風險的優勢，鼓勵投資人面對市場震盪時保持耐心，最終將能創造長期穩健回報。