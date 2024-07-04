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聯手防詐！Meta承諾「優先移除高風險帳號」　快速下架可疑廣告

▲Facebook母公司Meta。（圖／路透社）

記者楊絡懸／台北報導

數發部長黃彥男4日邀請Meta共同研商防詐措施，會中Meta表示，打擊網路詐騙為全民共識，將全力支持數發部推動打詐行動，落實網路廣告平台防詐義務，同時也會與數發部建立溝通管道，優先移除高風險詐騙帳號、廣告，並規劃與數發部攜手宣導防詐觀念，公私協力打擊網路詐騙行為。

黃彥男於會中表示，短期策略上，數發部「打詐通報查詢網」預定最快於今年8月推出，整合社群平台偽冒訊息檢舉管道，提供民眾即時查詢或通報可疑網路詐騙訊息的服務。

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他說，未來系統上線後，規劃朝自動化通報為目標，將可疑訊息分流後交由政府各權責機關或網路平台處理，並隨時公告辦理進度。長期策略則積極督促所有平台業者，盡快配合審議中的行政院版「詐欺犯罪危害防制條例」。

▲數發部長黃彥男邀請Meta共同研商防詐措施。（圖／數位發展部提供）

▲數發部長黃彥男邀請Meta共同研商防詐措施。（圖／數位發展部提供）

在「打詐通報查詢網」上線前，數發部已啟動公眾人物反詐通報專用通道，代理名人向網路廣告平台業者通報偽冒及高風險詐騙廣告，減少不肖人士冒名散佈詐騙訊息的機會。

Meta表示，已開始與數發部規劃建立受信任通報機制，將積極配合政府的打詐行動研擬相關配套措施，平台已著手開發防範詐騙的金融服務廣告機制，並已上線強化金融服務廣告透明度、揭露出資者帳號等相關防詐措施。

會中，Meta也說明，除現有的高風險詐騙廣告通報管道、金融服務廣告透明化等機制，將藉由資訊月宣導專區，攜手數發部推廣「打詐通報查詢網」，公私協力打擊詐騙，快速下架平台上的可疑廣告；另外也會透過官方合作的粉絲專頁，與政府合作推廣識詐教育、自我保護技巧，提升民眾面對網路訊息的防詐意識。

黃彥男也呼籲網路廣告平台業者，打擊詐騙是全民共識也是政府首要任務，請業者配合落實防詐義務，降低民眾受害的機會，共同打造安全的網路使用環境。

關鍵字： 數發部Meta詐騙打詐防詐臉書

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