美西線多家公司調降運價　SCFI今日微漲0.52%

▲美西線已有多家公司降運價。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

美國線運價鬆動，7月15日新一波漲價，運力市佔率高達20%的地中海航運(MSC)已經撤銷漲價計畫，韓國森羅商船將美西線每大箱(40呎櫃)運價調降600美元，中遠海運、東方海外與日本海洋網聯等調降200-300美元，後市發展引人關注；上海交易所今(5)日下午三點公布的貨櫃運價指數(SCFI)上漲19.48點，微漲0.52%，達3733.80點。

多家攬貨公司指出，7月1日的漲價計畫實施不到一周，森羅商船等多家船公司調降美西線運價，主要是因加班船與新航線陸續出現，陽明海運美東線運價漲幅減半，只漲1千美元，是否引發其他公司跟進待觀察。

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SCFI今日上海到歐洲線每箱(20呎櫃)運價4857美元，下跌23美元，跌幅0.47%，地中海線每箱5432美元，周漲45美元，漲幅0.84%，美西每大箱8103美元，周漲273美元，漲幅3.49%，美東每大箱9945美元，周漲771美元，漲幅7.24%。

波斯灣線每箱運價2436美元，周跌275美元，跌幅10.14%；南美線(桑托斯)每箱運價9026美元，周漲172美元，漲幅1.94%；東南亞線(新加坡)每箱運價730美元，周跌13美元，跌幅1.75%。

德魯里昨晚公布的運價指數上漲10%，由於亞洲港口的擁堵問題，估計中國的運費將小幅上漲。