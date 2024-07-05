群聯六月營收53.61億元、年增56%　創歷史同期新高

▲群聯電子執行長潘健成。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

NAND控制晶片大廠群聯電子 (8299) 今日公佈2024年6月份營運結果，合併營收為新台幣53.61億元，年成長達56% ，為歷史同期新高；而全年度營收累計至6月份達新台幣324.21億元，年成長達61%，為歷史同期營收次高。

群聯表示，2024年6月份 PCIe SSD控制晶片總出貨量年增率達79%，全年度累計至6月份之整體NAND儲存位元數總出貨量的年成長率 (Bit Growth Rate) 也達54%，刷新歷史同期新高，顯示整體NAND儲存市場需求朝正面好轉趨勢不變。

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群聯電子執行長潘健成表示，雖然零售儲存市場 (Retail Storage Market) 需求放緩，但由於6月份的台北國際電腦展Computex期間各家廠商均推出各種新規格儲存產品，刺激整體需求，零售儲存市場已出現築底現象；再加上NAND原廠表示企業級SSD儲存需求強勁，行動儲存 (Mobile Storage) 容量持續上升，因此NAND原廠對NAND的市場價格均呈現堅定態度。

潘健成接著補充，群聯電子於Computex期間所展出的全方位NAND儲存產品受到客戶的熱烈響應，其中特別感受到企業級SSD產品PASCARI需求愈來愈好，有非常多的企業級SSD的Design-in合作案進行中；此外，群聯獨家專利的aiDAPTIV+方案也持續穩健的擴大生態圈與應用導入案例，預計對未來季度的營收均有正面挹注貢獻。