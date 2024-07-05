受惠風電業務蓬勃發展　安平港前五月貨物裝卸量成長5.56倍

▲風電的套筒式水下基礎儲放於安平港。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

受惠於離岸風電物件大量的進儲碼頭場地，安平港113年1-5月貨物裝卸量累計496.5萬計費噸，較去年同期大幅增加420.8萬計費噸，增幅高達556%，其中工業、民生原物料進出口貨量穩定持平，而離岸風電相關貨物則呈現大幅成長，主要是海龍風場帶來的相關建設器材。

依據行政院核定的「國際商港未來發展及建設計畫(111~115年)」，安平港發展定位為嘉南地區貨物進出港及觀光遊憩港，並以「南自貿、北觀光」之雙核心發展主軸，提供嘉南地區工業、民生原物料進出口服務。

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此外，配合行政院「2050 淨零排放政策路徑藍圖」之能源轉型政策，港務公司全力推動安平港作為「離岸風電備援基地」，在離岸風電建置開發面也扮演了重要角色，更讓安平港具備更多面向服務船貨功能。

在一般傳統貨物裝卸部分，安平港設有大宗散雜貨密閉式倉儲、雜貨倉庫及露置場、水泥圓庫、化學品儲槽等設施，並有大台南首座貨櫃集散站於110年10月啟用，提供嘉南地區鄰近工業區製造業便捷的原物料進出口服務，近年包含水泥、食用油等民生物料基於廠區地理位置關係，就近利用安平港儲轉發貨，以及石化業者亦充分利用其儲槽作為化學品儲轉根據地，大大縮短陸上運輸距離，節省運輸成本及降低空污產生。

而在離岸風電業務部分，風電開發商於安平港承租4座碼頭作為其儲轉基地，執行風機零組件及設備運輸、裝卸及儲放等相關作業，並作為台灣自建最大離岸風電工作船「環海翡翠輪」之主要作業港口。

今年套筒式水下基礎及水下基樁批次進港儲放，並將陸續運至彰化外海風場安裝，除水下基礎零組件外，固定水下基礎的拋石亦以安平港為主要作業基地之一，持續自安平港裝船後運往風場拋放，有效增益安平港貨物裝卸量。

安平港持續落實「嘉南地區貨物進出港」之定位目標，結合港區業者及CIQS單位提供優質的貨物進出口服務，將港區資源作最有效利用，希能帶動嘉南地區供應鏈產業服務，共同為台灣經濟貿易發展盡一份心力。