台股ETF新兵報到！00938挾36億銀彈　掛牌首日破發拼翻紅

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

季配型台股ETF新兵報到！基金規模超過36億元的凱基台灣優選30 ETF（00938）今（23）首日掛牌，開盤價報每股14.95元，跌破15元發行價，早盤呈現小跌格局，開盤1小時成交量1.2萬張。

證交所表示，包含上述 ETF，集中市場掛牌上市ETF將達170檔，國內ETF商品種類日趨多元，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。

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凱基投信指出，00938其選股股邏輯有別於市值型ETF，排序規則也並非以市值排序，係以投資價值分數篩選後再以波動度排序，篩選機制設計差異化的結果，截至8月底為止，產業比重由高到低依序為金融保險、其他電子、半導體，適時反映台股第三季的市場波動。

此外，凱基投信認為，當企業獲利走在擴張軌道上，市值型、成長型、強勢股會有表現空間，不過考量到明年企業獲利增速放緩、股市波動可能加劇，選股納入低波動、高品質特性，能為投資組合提升保護作用，00938追蹤的台灣優選多因子 30 指數，以聚焦優質企業、控制投組波動、發現投資價值三大選股邏輯，從上市櫃市值前300大企業中，依據ROE/ROA指標嚴選經營效率好的賺錢好公司，並依據EPS成長率、益本比指標選出成長價值並重的企業，更透過低波動排序與排除股價下跌波動高的標的，嚴控下檔風險，藉此蓄積超越大盤的成長動能。

根據凱基投信公告，00938基金規模36.72億元，以每股15元募集，前10大成分股以鴻海（2317）最重佔資金持股比29.04%，富邦金（2881）佔比10.29%居次，其後依序是中信金（2891）、聯電（2303）、元大金（2885）、兆豐金（2886）、第一金（2892）、永豐金（2890）、凱基金（2883）與華南金（2880）。

受到台股高檔建倉壓力大，今年以來上市的台股ETF新兵掛牌首日表現普偏不理想，包括元大台灣價值高息（00940）、統一台灣高息動能（00939）、野村趨勢動能高息(00944）與群益科技高息成長(00946）上市首日皆破發。